عاجل
رسالة عاجلة من روسيا لمصر بسبب تمرد فاجنر
السبت 24 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

عاجل.. بايدن يجري مباحثات هاتفية مع قادة غربيين في أزمة روسيا

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلن ‏البيت الأبيض في بيان له، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى مباحثات هاتفية مع قادة غربيين بشأن التطورات في روسيا، وجاء ذلك في نبأ عاجل أذاعت فضائية “إكسترا نيوز”.

أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يجري مباحثات مع قادة غربيين

txt

روسيا تحذر الغرب من استغلال تمرد فاجنر لتحقيق أهداف معادية

txt

روسيا تدعو السكان في ليبيتسك إلى البقاء في منازلهم

لم يتأخر رد قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، والتي توعد فيها المتمردين على الجيش بالعقاب الصارم.


اقرأ ايضًا.. روسيا تحذر كييف من حوادث محتملة في محطة زابوروجيا

اعتبر بريغوجين أن بوتين اتخذ الخيار الخاطئ، وتجنب في خطابه ذكر الخونة والمتمردين من قواته، وفق توصيفه.

رئيس جديد

كما رأى الرجل المثير للجدل في تصريحات نشرتها قنواته على تليغرام، قبل أن تعود وتحذفها لاحقا، أنه قريباً سيكون لروسيا رئيس جديد، قاطعاً بذلك أي أمل في المصالحة مع موسكو، ومتخطياً كافة الخطوط الحمراء المرسومة بوضوح في بلد كروسيا.

 

إلى ذلك، وجه انتقادات عنيفة إلى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، معتبراً أنه حول قواته إلى جهاز علاقات عامة لمصالحه ورغباته.

 

مواد متعلقة

روسيا تحذر الغرب من استغلال تمرد فاجنر لتحقيق أهداف معادية

روسيا تدعو السكان في ليبيتسك إلى البقاء في منازلهم

روسيا تستهدف مراكز الاستخبارات اللاسلكية بمطارات أوكرانية ومستودع صواريخ

روسيا تحذر كييف من حوادث محتملة في محطة زابوروجيا

الخارجية الإستونية تنصح مواطنيها بمغادرة روسيا

ردود أفعال العالم على مفاجأة روسيا

الجريدة الورقية