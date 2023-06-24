عاجل.. بايدن يجري مباحثات هاتفية مع قادة غربيين في أزمة روسيا

أعلن ‏البيت الأبيض في بيان له، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى مباحثات هاتفية مع قادة غربيين بشأن التطورات في روسيا، وجاء ذلك في نبأ عاجل أذاعت فضائية “إكسترا نيوز”.

أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يجري مباحثات مع قادة غربيين

لم يتأخر رد قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، والتي توعد فيها المتمردين على الجيش بالعقاب الصارم.



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اعتبر بريغوجين أن بوتين اتخذ الخيار الخاطئ، وتجنب في خطابه ذكر الخونة والمتمردين من قواته، وفق توصيفه.

رئيس جديد

كما رأى الرجل المثير للجدل في تصريحات نشرتها قنواته على تليغرام، قبل أن تعود وتحذفها لاحقا، أنه قريباً سيكون لروسيا رئيس جديد، قاطعاً بذلك أي أمل في المصالحة مع موسكو، ومتخطياً كافة الخطوط الحمراء المرسومة بوضوح في بلد كروسيا.

إلى ذلك، وجه انتقادات عنيفة إلى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، معتبراً أنه حول قواته إلى جهاز علاقات عامة لمصالحه ورغباته.