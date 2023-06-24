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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

القومي للمرأة يعقد اجتماعه الدوري.. منتدى "نبيل صموئيل للمنظمات الأهلية"

بوابة الوفد الإلكترونية

عقد منتدى الدكتور نبيل صموئيل للمنظمات الاهلية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعة الدورى برئاسة الدكتورة عزة كامل المقرر المناوب للجنة وبحضور عدد من عضوات وأعضاء المنتدى ،و شاركت بالحضور الدكتورة سوزان قلينى مقررة لجنة الاعلام بالمجلس و صفاء عبد الحميد المدير التنفيذى لمؤسسة اتحاد اعلاميات مصر، وقد أعد  الاجتماع فريق الابداع والتنمية بالمنتدى لعرض صورة المرأة فى الاعلام ودور المجتمع المدنى، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

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عبرت الدكتورة عزة كامل  عن سعادتها بالتعاون مع لجنة الاعلام بالمجلس من أجل التكامل فى قضية هامة ولها تأثير قوى فى المجتمع وهى صورة المرأة فى وسائل الاعلام وخاصة الدراما.

 

وضع الكود الاعلامى لصورة المرأة 

 

و عرضت  الدكتورة  سوزان قليني تقرير رصد دراما رمضان ٢٠٢٣  ، وجهود اللجنة فى وضع الكود الاعلامى لصورة المرأة التى يتم تناولها فى كل  وسائل الاعلام والنجاح الذى حققه المرصد فى السنوات  الأخيرة من تحسين الصورة المسيئة للمرأة فى الاعلام والقوة فى توجيه صناع الدراما نحو قضايا تهم المرأة منها قوانين الخلع والوصاية.

 

دور الصحافة والاعلام في تشكيل الوعي المجتمعي بقضايا المرأة 

 

وأوضحت  صفاء عبد الحميد دور الصحافة والاعلام في تشكيل الوعي المجتمعي بقضايا المرأة ، واشارت الى أن نسبة المرأة فى نقابة الصحفيين تمثل 50 % ولكن فى موقع صنع القرار لا تتعدى 1% ولا تتولى سوى امرأة واحدة منصب فى مجلس نقابة الصحفيين  وهذا هو السبب وراء انشاء مؤسسة إتحاد إعلاميات مصر للتعبير عن المرأة، مؤكدة ضرورة تدريب الاعلاميات فى محافظاتهن وليس بالقاهرة الكبرى فقط ، للتعبير عن المرأة فى بيئتهن ، موضحة الموروثات الخاطئة من التحديات التى تواجه صورة المرأة فى الاعلام ولابد من مواجهتها.

 

 

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