أمن الشرقية يواصل الجهود لكشف ملابسات العثور على جثة مسنة داخل منزلها

تواصل الأجهزة الأمنية بالشرقية، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة في العقد التاسع من عمرها داخل منزلها بمدينة بلبيس.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة بلبيس، بشأن عثور الأهالي على جثة سيدة مُسنة داخل منزلها بشارع أبو نصيب بمنطقة أرض علوان بمدينة بلبيس.

على الفور، انتقل رجال الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وبالفحص وبسؤال الأهالي؛ تبين أن الجثة لسيدة تدعي "فوزية. م" ٨٥ سنة مقيمة بمفردها في المنزل، ويرجح أن وراء الحادث شبهة جنائية، بسبب السرقة.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، انتقل فريق من النيابة إلى موقع الحادث للمعاينة والفحص، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها