رشاشات الرذاذ المائي في منى جاهزة ليوم التروية.. شاهد

تعمل المملكة العربية السعودية، على تخفيف الأعباء ودرجات الحرارة على الحجاج في موسم الحج، من خلال توفير المراوح ورشاشات الرذاذ المائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة وحرارة الطقس.

تجربة رشاشات الرذاذ المائي بالسعودية

وأنتهت السعودية من تجهيز رشاشات الرذاذ المائي للتبريد على ضيوف الرحمن في مشعر منى، لتخفيف حرارة الطقس على ضيوف الرحمن, ونشرت "قناة الإخبارية"، مقطع فيديو بعنوان "رشاشات الرذاذ المائي في منى جاهزة "، وتتوزع تلك رشاشات الرذاذ المائي على مشعر منى استعدادًا ليوم التروية.

وأعلنت السعودية، عن أن هناك آلاف رشاشات الرذاذ المائي في منى جاهزة ليوم التروية، وأظهر مقطع الفيديو تجربة رشاشات الرذاذ المائي.



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وتستخدم مراوح الرذاذ وأعمدة الضباب المائي لتلطيف الهواء في الأماكن المفتوحة (الهواء الطلق)، ويُضخ الماء تحت ضغط مرتفع بواسطة مضخة عالية الضغط في أنابيب خاصة بالضغط العالي، ويخرج منها الماء على شكل ضباب بارد .

فيديو | لتخفيف حرارة الطقس على ضيوف الرحمن؛ تجهيز الرذاذ المائي للتبريد على ضيوف الرحمن في مشعر منى#الإخبارية #بسلام_آمنين pic.twitter.com/qECMGxw8oz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 24, 2023

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تتوزع الرشاشات والمراوح على ساحات المسجد الحرام، وبارتفاع عن الأرض قرابة 4 أمتار وبقطر يصل إلى 38 بوصة وبسرعة تدفق هواء تصل إلى (١١٠٠ CFM) ويصل تقريبا إلى امتداد 10 أمتار ويتم تشغيلها في أوقات الصلوات وعند امتلاء ساحات المسجد الحرام وارتفاع درجة الحرارة.



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وفرّت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق 250 مروحة رذاذ، لتلطيف أجواء المسجد الحرام وساحاته لخدمة قاصدي بيت الله الحرام.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) تقوم هذه المراوح بتلطيف الهواء في ساحات المسجد الحرام باستخدام تكنولوجيا (تبريد الهواء بالرذاذ) من خلال امتصاص الطاقة الحرارية من الهواء الخارجي، لخفض درجة حرارته.

وتستخدم مراوح الرذاذ وأعمدة الضباب المائي، لتلطيف الهواء في الأماكن المفتوحة (الهواء الطلق) حيث يُضخ الماء تحت ضغط مرتفع بواسطة مضخة عالية الضغط (لا يقل عن 42 كجم/سم2) في أنابيب خاصة بالضغط العالي وبعد مرور الماء على فلاتر لتنقية الماء تحتوي كل مروحة فوهات متناهية الصغر.