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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

مران الزمالك.. شبانة يشارك في تدريبات الكرة

محمود شبانة مدافع
محمود شبانة مدافع الزمالك

يستمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في خوض استعدادته لمنافسات بطولة الدوري العام المصري خلال الفترة القليلة المقبلة.

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تدريبات خاصة لـ زيزو وشلبي في مران الزمالك

وشارك مدافع الفريق محمود شبانة في تدريبات الكرة خلال مران الفريق اليوم السبت.

وأقيم مران الزمالك على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء غزل المحلة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز. 

جاء غياب شبانة عن قائمة الزمالك لخوض مباراة فاركو الأخيرة في كأس مصر بسبب معاناته من آلام في العضلة الضامة.

كما أصبح مدافع الفريق الأول للفارس الأبيض لائقًا من الناحية الطبية وشارك في التدريبات بصورة طبيعية. 

في سياق متصل، خاض الثنائي أحمد سيد "زيزو" ومصطفى شلبي ثنائي الفريق تدريبات خاصة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، قبل بداية المران الجماعي  اليوم السبت، ضمن برنامج موضوع للاعبين من قبل الجهاز الفني للفريق خوان كارلوس أوسوريو.

وأدي الثنائي مع مجموعة من اللاعبين الشباب تدريبات تقوية للعضلات بأدوات الجيم داخل أرض ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وكان زيزو وشلبي قد لعبا مباراة فاركو بالأمس بشكل أساسي، في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، وسجل كل منهما هدفا في فوز الأبيض بثلاثية مقابل هدف.

الزمالك يفوز على فاركو في الكأس

نجح الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره فاركو بنتيجة 3/1، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر لهذا الموسم، ليصعد لدور الـ 8.

جاءت أهداف الزمالك عن طريق الثلاثي أحمد السيد “زيزو” من ركلة جزاء، ومصطفى شلبي وأحمد فتوح، بينما جاء هدف فاركو الوحيد عن طريق عمر جمال.

ومن المنتظر أن يواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب فيدور الثمانية من بطولة كأس مصر خلال الفترة المقبلة، كما سيلتقي الزمالك بغزل المحلة في الجولة الـ 31 من عمر الدوري العام المصري.

غزل المحلة والزمالك.. موعد المباراة

تُلعب مباراة الزمالك وغزل المحلة في الثامنة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل، والتي يشهدها ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة       

تُذاع مواجهة الزمالك أمام غزل المحلة على قناة "أون تايم سبورت"، والتي حصلت على حقوق بث البطولات المحلية المصرية خلال الموسمين الماضيين.

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