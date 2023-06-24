لاعبو الزمالك يخوضون تدريبات استشفائية خلال مران اليوم

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة فاركو بالأمس في كأس مصر تدريبات استشفائية خلال مران اليوم السبت استعدادا للقاء غزل المحلة المقبل في الدوري.

وخاضت المجموعة الأساسية فقرة تدريبات داخل مجمع الصالات عبارة عن اطالات وفك عضلات، ولم يشارك اللاعبون في تدريبات الكرة لتفادي تعرضهم للإجهاد عقب المشاركة في لقاء الأمس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل فريق الزمالك لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي مساء الأمس ، في إطار مباريات دور الـ16 للبطولة .

محمود حمدي الونش

في سياق مٌتصل ،حرص محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في مقر القلعة البيضاء على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة لمتابعة برنامجه التأهيلي.

وقام الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك بالحديث مع اللاعب للاطمئنان على حالته عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في الفترة الماضية.

وتابع محمود حمدي "الونش" جانبا من تدريبات الفريق وحرص على مصافحة اللاعبين خلال مران اليوم.

حصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء غزل المحلة المقبل في الدوري.

ويخضع عبد الله جمعة لبرنامج تأهيلي بسبب معاناته من إصابة عضلية، مما تسبب في غيابه عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام فاركو في بطولة كأس مصر.

والجدير بالذكر ، حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس مصر للموسم الحالي بعد فوزه على منافسه فاركو في مباراة نارية انتهت بثلاثة أهداف لهدف، مساء أمس الجمعة على استاد القاهرة الدولي في دور16 .

استانف اليوم السبت فريق الزمالك تدريبات الجماعية إستعدادًا لمباراة غزل المحلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.