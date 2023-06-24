حسين الشحات يجدد عقده مع الأهلي

توصل الأهلي لاتفاق مع حسين الشحات نجم الفريق الأحمر لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ، بعد تألقة مع القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.

ووافق مسؤولو الأهلي على شروط حسين الشحات لتجديد عقده وعلى رأسها إلغاء بند المشاركة في عقده الجديد.

وعقد حسين الشحات جلسة مع مسؤولي الأهلي خلال الساعات الماضية لمناقشة تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

في سياق مٌتصل ، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منتخب السويس في إطار مناسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر للموسم الحالي.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس مصر بمواجهة منتخب السويس بمعنويات عالية بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا واستعادة قمة الدوري المصري، حيث ستبحث كتيبة مارسيل كولر على مواصلة الأرقام والإنجازات وإضافة لقب جديد لخزائن القلعة الحمراء بينما يسعى منتخب السويس للظهور بشكل مشرف أمام بطل أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ومنتخب السويس في كأس مصر

وتقام مباراة الاهلي ومنتخب السويس مساء غدا الأحد في تمام الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

تدريبات الأهلي

رفض الجهاز الفني لفريق الأهلي منح اللاعبين أي راحة بعد مباراة حرس الحدود حيث واصل الأهلي تدريباته مساء أمس الجمعة على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة منتخب السويس في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر المقررة على استاد القاهرة.

وأدى لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة حرس الحدود تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما خاض باقي اللاعبين مرانًا كاملًا اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة.

وشارك محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف رباعي حراسة المرمى في تدريبات منفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 65 نقطة ويفصله نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني علما بان الاهلي له 5 مباريات مؤجلة.