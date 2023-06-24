الحماية المدنية تواصل جهود إخماد الحرائق في الجيزة

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في التعامل مع 5 بلاغات حرائق شقق سكنية خلال الـ 24 ساعة المنقضية، بمناطق "جنوب الجيزة- الوراق- العجوزة- الطالبية"، دون وقوع إصابات.

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تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة 5 بلاغات منفصلة بأماكن متفرقة فى المحافظة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء الى الأماكن المبلغ عنها وتمت السيطرة على حرائق 5 شقق سكنية فى مناطق جنوب الجيزة والوراق، والعجوزة والطالبية وبولاق الدكرور، وتمت عملية الإخماد و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.

وعلى جانب آخر، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل محل فى منطقة أوسيم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل فى أوسيم، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

اشتعل حريق بسيارة، في مدينة الشيخ زايد بالجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد النيران دون إصابات، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بسيارة في المجاورة الرابعة، بمدينة الشيخ زايد، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمحل الواقعة، وسيطر رجال الحماية المدنية على النيران دون إصابات.

استمع رجال المباحث لأقوال مالك السيارة، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضرا بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

إخماد حريق في الجيزة

وفي سياقٍ مُتصل، اندلع حريق داخل شقة سكنية بجوار مدرسة بإمبابة شمال الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بجوار مدرسة الحداد.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع مأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالطابق الثالث بعقار مكون من ٦ أدوار بشارع محمد حسن وتمام الإخماد دون إصابات

وتكثف إدارة الحماية المدنية من جهودها في إخماد الحرائق.