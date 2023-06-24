مُعاقبة ربة منزل بالسجن 10 سنوات بسبب عاهة مستديمة

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهمة "ل.ع.ا" ربة منزل، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامها بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليها "ك.ح. " بدائرة مركز طما.

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صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام2023 بدائرة مركز طما، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليها، بقيام المتهمة بالتعدى عليها بالضرب وإحداث عاهة مستديمة لها يسبب خلافات بينهما، إذ قامت خلالها المتهمة بالتعدى عليها بالضرب محدثة إصابتها والتى تسببت في عاهة مستديمة لها وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

وعلى جانب آخر، قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ا.م.ص "عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمد محمود عبدالحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم وحنا هارون جندى.

تعود أحداث القضية بدائرة مركز المراغة عام 2023 عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 10 أكياس من الهيروين وزنت 3 جرام كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

مُعاقبة مُتهمة بالسجن 10 سنوات لإحداثها عاهة مستديمة

وفي سياقٍ مُتصل،، قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ى.م.ع" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمد محمود عبدالحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم وحنا هارون جندى.

تعود أحداث القضية بدائرة مركز المراغة عام 2023 عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 17 كيس من الهيروين كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.