حدائق وشواطئ الدقهلية تستعد لإستقبال المواطنين فى عيد الأضحى الميارك

تعد محافظة الدقهلية، من أهم المحافظات من حيث الموقع الاستراتيجي وقربها من القاهرة والمحافظات المجاورة ولكونها تضم مساحات خضراء وشواطئ متميزة على مدينة جمصة، لذلك تعتبر الإحتفال بعيد الأضحى المبارك بداية موسم سياحي مهم حتى نهاية الصيف وتسعى المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لزيادة عدد الرواد والرحلات خلال هذه الفترة.



وأنهت الحدائق العامة بمحافظة الدقهلية، استعداداتها لاستقبال أهالي المحافظة خلال الاحتفال بعيادالاضحى المبارك، بأعمال تعقيم وتطهير وتطوير، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، لتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين، وتهيئة الجو المناسب للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الحدائق، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الحدائق، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأكد اللواء أيمن الشريف السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، أن المحافظة استعدت لعيد الأضحى من خلال تطوير الشواطئ والمتنزهات والأندية والحدائق فى جميع مراكز ومدن المحافظة وتم التشديد على المسؤولين من رؤساء الأحياء والمدن لتحقيق عنصر الأمان والنظافة فضلا عن قيام إدارة المرور بالتنسيق مع إدارة المواقف لتنظيم حركة المرور وانتقال المواطنين وتوفير وسائل النقل بين جميع المدن والمراكز والقرى مع تكثيف الحملات المرورية لضمان انضباط السائقين والتصدي للمخالفين .

وأشار إلى أنه تم تكليف المهندس أيمن محمد عزت رئيس مدينة جمصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لأن تكون المدينة فى أحسن صورها من ناحية النظافة وكافة المرافق لإستقبال الزوار وكذا زيادة عدد فرق الإنقاذ على الشاطئ وتمركز الإسعاف عليه التجاوب الفوري مع الطوارئ .

وفى هذا الشأن تابع محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب المنصورة ، مايتم من أعمال تطوير ورفع كفاءة والارتقاء بالمظهر الجمالى بالمسطحات الخضراء الكائنة بنطاق الحى، حيث قام قطاع الحدائق تقليم وتهذيب الأشجار بحديقة الزراعيين بمنطقة شارع الجيش ، كما تم تنظيف أحواض النباتات وتقليم الحشائش بحديقة عروس النيل ، كما تم رفع مخلفات حديقة شجرة الدر بمنطقة المشاية السفلية ، ورفع مخلفات كافة الحدائق الكائنة بنطاق الحى ، وذلك لتوفير بيئة صحية وآمنة وتحسين الصورة البصرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم والارتقاء بمستوى كافة الخدمات وسرعة انتهائها تحقيق رضا المواطنين .

وتابع رئيس حى غرب المنصورة، مايتم من أعمال رفع كفاءة والارتقاء بالمظهر الجمالى بالجزيرة الوسطى بمنطقة شارع بورسعيد حيث تم زراعتها بأجود أنواع النباتات والأشجار ، تقليم وتهذيب الأشجار والحشائش بحديقة الزراعيين و حديقة عروس النيل .وكذا الرحلات النيلية بنهر النيل فرع دمياط، إضافة لأعمال النظافة اليومية، وأعمال التطهير والتعقيم..