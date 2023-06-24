كورنيش غرب قنا الجديد يضم ممشي ومرسي سياحي

أجري اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم السبت، جولة تفقدية لمعاينة موقع الكورنيش الجديد غرب النيل بمدينة قنا بطول ٢٠٠ متر .

وشدد المحافظ، على ضرورة تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المساحة المخصصة للكورنيش الجديد من خلال اقامة مرسي نيلي نموذجي للمراكب السياحية ، وممشي ومقاعد انتظار تتماشي مع التصميم العام للكورنيش ، وجدارية فرعونية ، ومنطقة خدمات ، بما يساهم في إضفاء مظهر جمالى وحضارى للكورنيش الجديد ، وذلك بما لا يضر بحرم نهر النيل.

وحث المحافظ، على سرعة إعداد الرسومات والتصميمات الهندسية الخاصة تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع .

وأضاف أن الكورنيش الجديد سوف يكون بمثابة واجهة ترفيهية وسياحية للمدينة و نقطة إلتقاء لحركة السياحة النيلية العابرة ، المتجهة إلى معبد دندرة ، بما يُسهم في الترويج للمحافظة سياحيا ، وجذب المزيد من الرحلات السياحية إليها ، لافتا إلي أنه سيتم طرح تنفيذ الكورنيش ، فور الإنتهاء من وضوع التصميم والتصور النهائي له.

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، وأعضاء لجنة التنمية العمرانية بالمحافظة المشرفين على إعداد تصميمات الكورنيش الجديد وتنفيذه . أكد

مناقشة لائحة مكتبة مصر العامة

وفي سياق مواز، قال المحافظ، إن لائحة النظام الأساسي مكتبة مصر العامة ، سوف تنظم المعاملات التعاقدية ، والمالية ، وكذلك تحدد اختصاصات مجلس الأمناء ولجنة التسيير ، و نظام العمل الداخلي والمعاملات مع رواد المكتبة ، من حيث الاستعارة والاطلاع علي الكتب والمواد السمعية والبصرية ، و قيمة الاشتراكات وتصنيفها وفقا للفئات العمرية للمشتركين .

وعقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، اليوم السبت، اجتماعا موسعا بمقر مكتبة مصر العامة ، لمناقشة بنود لائحة النظام الأساسي للمكتبة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و حسام حموده سكرتير عام المحافظة ، و أعضاء لجنة تسيير المكتبة ، و أعضاء مجلس الأمناء ، و جميع العاملين بالمكتبة.

وأضاف المحافظ، أنه تم إعداد لائحة النظام الأساسي للمكتبة من قِبل مجموعة من المختصين في الشئون القانونية والإدارية والمالية وإدارة المكتبات ، وتم مناقشة بنود اللائحة وتبادل الآراء بين الحضور وإضافة تعديلات علي بعض البنود بما يساهم في الحفاظ علي أمن وسلامة المكتبة ومحتوياتها ، وتنمية مواردها ، موجها بإستيفاء التعديلات التي تم التوافق عليها تمهيدا لإعتماد اللائحة في شكلها النهائي ، وبدء تفعيل أنشطة المكتبة المختلفة .

جلسات استماع لشكاوي 65 مواطنًا

فى سياق ذي صلة، واصل محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة السكرتير العام، استقبال المواطنين بمكاتبهم صباح اليوم السبت، للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.

استقبل المحافظ، 65 مواطن، واستمع لشكوى كل مواطن على حده، ووجه بوضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون ، وبما يحقق مصلحة المواطن. وقال محافظ قنا، أن المواطنون تقدموا بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي ، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم ، وطلبات علاج على نفقة الدولة، و الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص ، و تم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع.

وأضاف إنه من الواجب، السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدا سيادة القانون ، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة .