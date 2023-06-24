تفاصيل الخطة الشاملة لتفويج الحجاج (شاهد)

كشف اللواء محمد بن عبدالله البسامي، مدير الأمن العام قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، عن تفاصيل الخطة الشاملة لتفويج الحجاج، مؤكدا أن الجميع مستعد لخدمة الحجاج .

وتابع "البسامي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اعتمد خطط أمنية لهذا الأمن لحفظ النظام والتي تضمنت عدة محاور.

وأشار إلى أن الخطط الأمنية تضمنت رفع الجاهزية التامة لمواجهة كل ما يمس الإخلال بالأمن والنظام، وتكثيف التواجد الميداني بما يضمن سرعة رصد جميع أنواع الحالات والملاحظات الأمنية والاستجابة السريعة للحالات الطارئة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع وقوع الجريمة ومكافحة النشر وأي ظواهر سلبية تؤثر على سلامة ضيوف الرحمان.

وواصل البسامي أن الجميع حريص على تطبيق مبدأ السلامة والوقاية لحجاج بيت الله الحرام من خلال تفويض الحجاج داخل المسجد الحرام والمنطقة المركزية، والعمل على ضمان توازن حركة المرور بمراكز الضبط الأمني داخل مكة المكرمة مع الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة.

واستطرد أن الخطة تتضمن أيضًا تكثيف التواجد الأمني بمراكز الضبط على مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها لضمان سلامة ضيوف الرحمن وعدم وجود حجاج مخالفين، وإدارة المرور بجميع الطرق، وإدارة اسطول النقل بكفاءة عالية.

وأتم البسامي حديثه، قائلا:" تم ضبط حتى الآن 83 حملة وهمية إذ قامت بتظليل الناس وسيتم تطبيق العقوبة عليهم كما تم ضبط ناقلي حجاج غير نظامين وبلغ عددهم 9 وسيتم تطبيق الحد الأقصى من العقوبة، كما تم ضبط 5868 مخالف لأنظمة الإقامة يخططون لأداء فريضة الحج"

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نظارة افتراضية تتابع امتثال المركبات لأول مرة بالحج

لأول مرة بموسم الحج، دشن وزير النقل والخدمات اللوجستية في السعودية المهندس صالح الجاسر اليوم "النظارة الافتراضية" بتقنية الواقع المعزز.

جاء ذلك أثناء جولته الميدانية التفقدية لاستعدادات المنظومة ومتابعة سير العملية الرقابية للهيئة بمركز تفويج الحجاج في نقطة النوارية.

وتُستخدم هذه التقنية في متابعة امتثال أنشطة النقل للاشتراطات والأنظمة، حرصاً على توفير تقنيات حديثة مبتكرة لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل تنقلاتهم.

كما يقوم المراقب الميداني بارتداء النظارة الافتراضية لمتابعة امتثال مركبات النقل، والاستعلام عن نظامية المركبة والسائق بشكل سريع، وتوثيق عملية الفحص ورصد المخالفات إن وجدت، وتسهم هذه التقنية الجديدة في رفع جودة الرصد، والحد من التكدسات في نقاط التفتيش.