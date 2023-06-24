غلق 13 منشأة طبية مخالفة فى حملات تفتيشية بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر قامت خلال الأسبوع الماضى بالمرور على 162 منشأة طبية خاصة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة، بالإضافة إلى فحص 9شكاوى.

وأضاف الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحربالدقهلية، أن الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة تضمنت المرور على نحو 89 عيادة خاصة إلى جانب 8 مستشفيات وعيادات تخصصية ونحو 28 مركزاُ طبياً

وأشار فؤاد، إلى أنه جرى معاينة نحو 19 منشأة من بينها 13 عيادة خاصة و 3 مراكز طبية و تم منح الترخيص ل 9 مراكز وعيادات خاصة جديدة .كما تم إصدار قرارات بالغلق الإداري لنحو 13 منشأة لعدم استفياء الشروط ،و إعادة فتح 17 أخرى .

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف التفتيشية على جميع المراكز والمنشآت الطبية المخالفة فيما يخدم المرضى خارج مستشفيات الصحة.