مبابي على أعتاب ريال مدريد

يقترب الدولي الفرنسي كيليان مبابي بشدة من الانتقال لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد اتفاق العملاق الإسباني مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي على ضم اللاعب.

وكان مبابي قد رفض الانتقال لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما جدد تعاقده مع البي أس جي حتى 2025، لكنه يرغب في الانضمام للفريق خلال الميركاتو الحالي.

تفاصيل مفاوضات ريال مدريد مع مبابي:

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، توصل لاتفاق مع ناصر الخليفي، رئيس البي أس جي على ضم مبابي للريال خلال الميركاتو الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن اتفاق ريال مدريد مع باريس سان جيرمان ينص على حصول الأخير على 200 مليون بورو، بالإضافة إلى 50 مليون أخرى لانتقال مبابي للسنتياجو بيرنابيو خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشددت "موندو ديبورتيفو" على أن بيريز لا يريد الانتظار للصيف المقبل من أجل إتمام الصفقة، حيث يحق للاعب التوقيع للنادي الذي يرغب في تمثيله في يناير المقبل، أي قبل 6 أشهر من تاريخ انتهاء تعاقده مع باريس.

في سياق متصل، ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية أن مبابي في طريقه لريال مدريد من أجل الخضوع للكشف الطبي، تمهيدًا للانتقال الرسمي للملكي.

وأوضحت التقارير أن الدولي الفرنسي يضغط بقوة على إدارة القطري ناصر الخليفي للسماح له بالرحيل وقبول العرض المقدم من ريال مدريد، بعدما تواصل معه رئيس الميرينجي وأكد بأن الفريق بتمسك بالتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وكان مبابي قد جدد تعاقده مع الفريق الباريسي مع بداية الموسم الماضي حتى 2025، بعدما رفض عرض ريال مدريد، حيث كانت جماهير الريال تترقب توقيع اللاعب ومن ثم ارتداء القميص الأبيض.

جدير بالذكر أن النجم الفرنسي أرسل خطابًا لباريس سان جيرمان خلال الفترة الماضية يطالب فيه الإدارة بعدم رغبته في تفعيل بند الموسم الثالث له، ويرغب في الرحيل عن النادي خلال الصيف المقبل، مما جعل الإدارة تفكر بجدية الاستفادة من اللاعب خلال الميركاتو الحالي، حتى لا يرحل عن الفريق مجانًا عقب نهاية عقده.