محمد السعدني يتلقى عزاء والدته.. الليلة

يتلقى الفنان محمد السعدني، العزاء في والدته، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، اليوم السبت عقب صلاة المغرب.

وكان حرص الفنان سيد رجب والفنان على كمالو عصو مجلس نقابة المهن التمثيلية على حضور جنازة والدة الفنان محمد السعدنى بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وحرص على مواساته فى رحيل والدته.

وكان الفنان محمد السعدنى، كتب عبر حسابه على فيس بوك، توفى إلى رحمة الله حبيبتى أمى صباح نور الدين صيادى، صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة فى جامع مصطفى محمود بالمهندسين برجاء الدعاء، والدفنة فى البساتين مدافن فكرى السعدنى بعد جامع الكحلاوى.

جنازة والدة محمد السعدني

محمد السعدني ممثل شاب يتمتع بخفة ظل

محمد السعدنى ممثل شاب يتمع بخفة ظل ولذلك شارك في العديد من الأعمال الكوميدية حيث كانت بدايته في فيلم "الناظر" عام 2000 وجسد دور الطالب سامى في المدرسة الثانوية والذى شارك في مسابقة المدرسة بعد محاولات حسن حسنى إبعادهم على المسابقة، وبعدها شارك في عدة أعمال أبرزها "ملك وكتابة" و"مطب صناعى" و"ما تيجى نرقص".

كما ظهر محمد السعدنى في أفلام "جعلتنى مجرمًا" مع أحمد حلمى، عندليب الدقى" مع محمد هنيدى، "خليك في حالك" مع أحمد عيد، "تيمور وشفيقة" مع أحمد السقا ومنى زكى، "آسف على الازعاج"، ومسلسلات "تامر وشوقية"، و"الباب في الباب"، و"سرايا عابدين"، و"أبو العروسة"، و"لاد ناس" وأخيراً "حلوة الدنيا سكر".

جنازة والدة محمد السعدني

وكان أعلن الفنان محمد السعدني، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، عن وفاة والدته.

وقال محمد على فيسبوك، «بسم الله الرحمن الرحيم: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي)، توفيت إلى رحمة الله حبيبتي أمي صباح نور الدين صيادي».

وأضاف: «الدفنة في البساتين مدافن، فكري السعدني بعد جامع الكحلاوي، برجاء الدعاء».

الفنان محمد السعدني شارك في 34 عملًا فنيًا، ومن أشهر أعماله شخصية فوزي التي قدمها في فيلم عندليب الدقي مع الفنان محمد هنيدي، كما أشتهر بسبب إفيه يابن المحظوظة يا فوزي الذي قاله خلال أحداث العمل.

وأخر أعماله، كان مسلسل فارس بلا جواز مع الفنان مصطفى قمر، وظهر خلال المسلسل كضيف شرف، بالإضافة إلى أنه متزوجًا من ابنة الفنان سيد رجب.