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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

استعدادات مكثفة للاطمئنان على حجاج السياحة قبل تصعيدهم وبدء المناسك

الحج
الحج

 أعلنت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار ورئيس بعثة الحج السياحي هذا العام، حالة الاستنفار القصوى بين لجانها كافة.

 وقامت “سامي” بالمرورعلى مقار إقامة الحجاج بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، ومقابلة العديد منهم للاطمئنان عليهم، قبل تصعيدهم  إلى المشاعر المقدسة "منى - عرفات" لأداء مناسك الحج، كما تم التأكد من التزام الشركات السياحية بالضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج السياحي لهذا العام والتأكد من تنفيذ البرامج المتفق عليها مع الحجاج.

 وأضافت أنه “تم إبلاغ الحجاج بأن جميع أعضاء بعثة وزارة السياحة الموجودة حاليًا بالمملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن وأنهم موجودين لتلقي أي استفسارات أو شكاوى”.

 

 

 

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