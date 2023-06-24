أكاديمية الشرطة تستضيف دورة تدريبية في مكافحة العنف ضد المرأة

فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على نشر وتعميق ثقافة حقوق الإنسان بين كل العاملين بها، والترحيب الدائم بالتعاون المثمر والبناء بينها وبين الكيانات الأممية المعنية ودول الاتحاد الأوروبي فى هذا المجال.

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فقد استضافت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة "مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز بحوث الشرطة"دورة تدريبية فى مجال "مكافحة العنف ضد المرأة" خلال الفترة من (20-22/6/2023) بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) والسفارة الإسبانية بالبلاد للكوادر الأمنية بوزارة الداخلية.

حيث تضمن برنامج تلك الدورة العديد من المحاور يأتى من أبرزها (الإطار القانونى لمكافحة العنف ضد المرأة –خصائص العنف ضد المرأة –إجراءات التحقيق فى جرائم العنف ضد المرأة - دور قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية المصرية فى التصدى لجرائم العنف ضد المرأة– الإطار التشريعى لجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق فى قانون العقوبات المصرى).

ويعكس تنظيم تلك الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية لا سيما المعنيين بملف "مكافحة العنف ضد المرأة – حقوق الإنسان".

تنظيم ورشة العمل التدريبية الموجهة للكوادر الإدارية بوزارة التنمية المحلية

وفي سياقٍ مُتصل، وإدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية المشاركة فى تنمية الوعى المجتمعى والتحصين الفكرى لاسيما فى ظل التحديات الراهنة التى يواجهها الأمن القومى المصرى.

فقد نظمت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة ورشة العمل التدريبية الثامنة والعشرين الموجهة لعدد من الكوادر الإدارية (بوزارة التنمية المحلية)تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول)خلال الفتـــرة مـــــن (18- 22/6/2023م)والتى شهدت مشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

وقد استهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصرى من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع- ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - وحرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة - وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية”- تخريب الاقتصاد والتدخلات الخارجية والتمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة - واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام - والإعلام الموجه ودوره فى إسقاط الدول من الداخل - وجهود الدولة المصرية فى كل المجالات لإحباط مخططات إسقاط الدول).

كما يُعد تنظيم هذه الورشة استمرارًا للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.