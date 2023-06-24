رصف وتطوير الشوارع الداخلية بحي ثان الزقازيق بتكلفة 5 ملايين جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وشعبان أبو الفتوح، رئيس حى ثان الزقازيق، أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية بنطاق حي ثان بالزقازيق، وذلك تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية؛ للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدن.

كلف المحافظ رئيس الحي بإزالة أي معوقات تقف حائلاً أمام تنفيذ الأعمال الجارية، لسرعة دخولها الخدمة، طبقاً للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أوضح رئيس حي ثان الزقازيق أنه تم الانتهاء من رصف شارع الحاجة حكمت بطول ٢٠٠م ، وشارع عزالدين حافظ بطول ٩٠٠م بمنطقة كفر الزقازيق البحري، وكذلك تم الانتهاء من رصف شارع البنك بطول ٢٢٥ م بمنطقة الإشارة، ورصف شارع محمد علي بطول ٢٥٠م بمنطقة قسم الجامع، وشارع شبراوي بطول ٩٩م ، وشارع معالي بطول ١٠٥ م بمنطقة قسم يوسف بك.

وتم الانتهاء من رصف عدد ٣ شوارع للربط بين منطقة القوميه وشارعي طلبة عويضة، وشارع الاستاد، وشارع محمد مأجور بطول ٢٠٠م وشارع الإمام علي بطول ٢٥٠م وشارع الهدي بطول ٢٠٠م ، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 5 مليون و185 الف جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022 – 2023 للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي المنطقة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى ملاحقة وسريعة، لتنفيذ خطة تطوير وتجميل شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها، وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.