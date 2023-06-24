ناتاشا تشبه عارضات الأزياء بالأوف شولدر (صور)

خضعت الفنانة ناتاشا لجلسة تصوير جديدة لتشبه الأميرات بأحدث صيحات فساتين السوارية لتعكس أناقتها دون تكلف.

وشاركت ناتاشا متابعيها ببعض صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام، لتخطف الأضواء نحو أناقتها وتصبح مثال تقتدي به أغلب الفتيات والسيدات في إطلالات عيد الأضحى المبارك.

وظهرت ناتاشا بإطلالة ملكية، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بأكمام ملكية، ينتمي لقصة الأوف شولدر، صمم من قماش الحرير الناعم المطرز بحبات الخرز باللون الأصفر الفاتح، الفستان حمل توقيع Maison7، وتزينت ببعض المجوهرات الناعمة المتناغمة مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، أختارت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع بأنامل مصففة الشعر منى العياشي، ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على ألوان النود لتناغم مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه بلمسة خبيرة التجميل رنا عوض.

ناتاشا

ناتاشا من مواليد 14 يناير 1994، مغنية لبنانية. أصدرت الألبومات هي "ناتاشا 2010" والألبوم باللهجة الخليجية "زحمة" وعدد من الأغاني المصورة فيديو كليب.