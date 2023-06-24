أسعار السلع اليوم السبت في الأسواق.. الدقيق بكام

أسعار السلع.. واسلت أسعار السلع الاساسية خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية والمتاجر العامة ارتفاعهًا على أخر مستويات سعرية شهدتها خلال الايام القليلة الماضية، وسجل سعر الدقيق اليوم نحو 21 جنيها بينما سجل سعر الفاصوليا البيضاء نحو 46 جنيها.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السلع الأسلسية خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية والمتاجر العامة، والتي واصلت قفزاتها بالقرب من عيد الاضحى المبارك، وتهتم الوفد بنشر هذه الخدمات السعرية لمتابعيها بشكل لحظي ويومي للوقوف على أخر المستجدات السعرية التي تطرأ على الساحة التسعيرية في مصر، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار السلع الأساسية اليوم السبت في الأسواق المصرية

السلع

عدس بجبة 44 جنيها.

أرز 25 جنيها.

سكر 22 جنيها.

دقيق 21 جنيها.

فول بلدي 34 جنيها.

عدس مستورد 46 جنيها.

فاصوليا بيضاء 46 جنيها.

قمح 22 جنيها.

لوبيا مستوردة 32 جنيها.

لوبيا بلدي 44 جنيها.

فول مستورد 35 جنيها.

زيت عافية ذرة 700 مل 62 جنيها.

زيت كريستال 1 لتر ذرة 70 جنيها.

زيت عباد 2.25 لتر 125 جنيها.

زيت سلايت 750 مل 50 جنيها.

زيت حلوة 700 مل 42 جنيها.

زيت قلية خليط 1 لتر 62 جنيها.

زيت عباد 1.6 لتر 82 جنيها.