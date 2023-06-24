مانشستر سيتي يبحث ضم أشرف حكيمي

يبحث بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي عن تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما نجح الفريق في تحقيق الثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي.

واستطاع السيتزينتحت قيادة جوارديولا من التتويج بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد.

تفاصيل مفاوضات السيتي مع حكيمي

يأمل مانشستر سيتي في التعاقد مع النجم المغربي أشرف حكيمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن بيب جوارديولا طلب من إدارة فريقه سرعة التعاقد مع اللاعب خلال الأيام المقبلة قبل غلق باب القيد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بيب يرغب في تدعيم مركز الظهير الأيمن، بعدما أصبح رحيل كايل ووكر لبايرن ميونخ مسألة وقت خلال الفترة القليلة المقبلة.

بينما أكدت شبكة "ذا أثليتك" أن ووكر لم يكن سعيد بعد قرار مدربه بيب جوارديولا بجلوسه على مقاعد البدلاء خلال نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان، لذلك يرغب في الرحيل عن قلعة الاتحاد.

في سياق متصل، أصبح الدولي الفرنسي كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان على أعتاب الرحيل عن فريقه والانتقال لريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت تقارير صحفية أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان على شراء عقد مبابي مقابل 200 مليون يورو، بجانب 50 مليون أخري.

وشددت التقارير على أن حكيمي سيرغب في العودة لريال مدريد من أجل مزاملة مبابي في السنتياجو بيرنابيو، خاصة وأن الثنائي تجمعهما علاقة صداقة قوية للغاية.

ويقدم الأسد المغربي مستويات كبيرة مع باريس سان جيرمان، جعلت عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة تحاول التعاقد معه وضمه خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن اللاعب يجيد الأدوار الدفاعية والهجومية بشكل مميز.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة صراع كبير بين ريال مدريد ومانشستر سيتي لضم حكيمي، خاصة وأن الثنائي يرغبان في التعاقد مع ظهير أيمن مميز.

الجدير بالذكر أن حكيمي بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية “كاستيا” ريال مدريد، لكنه رحل لبوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة، قبل انتقاله لـ إنتر ميلان بـ 40 مليون يورو.

وانتقل الدولي المغربي لباريس سان جيرمان في صيف 2021 في النيراتزوري بـ 60 مليون يورو.