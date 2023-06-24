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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

جولة جوارديولا داخل معبد الكرنك بالأقصر (فيديو)

المدير الفني جوارديولا
المدير الفني جوارديولا

وصل الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي صباح اليوم السبت، إلى محافظة  الأقصر على متن طائرة خاصة، لقضاء عطلته الصيفية بالمحافظة، والتي تستغرق يومين.

 

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بيب جوارديولا يزور المتحف القومي للحضارة في مصر

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بيب جوارديولا وأسرته في ضيافة المتحف القومى الحضارة

وعرضت فضائية " ten "، مقطع فيديو يرصد جولة جوارديولا وأسرته داخل معبد الكرنك بالاقصر والاستمتاع بالآثار المصرية.

وشملت رحلة بيب جوارديولا إلى الأقصر وصوله للمطار صباحاً، برفقة أسرته لقضاء إجازة لمدة 24 ساعة فى الأقصر، وبعدها توجه لمعابد الكرنك لعمل جولة أثرية داخل أقدم دور العبادة فى العالم، وكان فى استقباله الطيب غريب مدير بمعابد الكرنك، وصلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك، وعمال الكرنك وسط أجواء من البهجة واستقبلوه بالتحية على زيارته المميزة لمصر.

ومن المفترض  أن يتوجه مدرب مانشستر سيتي صباح غدًا الأحد إلى البر الغربي لزيارة مقبرة توت عنخ آمون ومقبرة الملكة نفرتاري ووادي الملوك والملكات ومعبد الملكة حتشبسوت.

 

واستقبل مطار القاهرة الدولي أمس الأول الخميس المدرب الإسباني وأسرته الذيت أتو في زيارة للبلاد تستغرق 8 أيام يقضي يومين في القاهرة و 6 أيام في الأقصر وأسوان.

تفاصيل زيارة بيب جوارديولا لمصر

وبدأ بيب برنامج الزيارة بمدينة القاهرة حيث زار منطقة أهرامات الجيزة ومتحف الحضارة المصري قبل أن يسافر إلى الأقصر ثم منها سيقوم برحلة نيلية إلى أسوان علي إحدى الذهبيات، وتختتم بزيارة معبد أبو سمبل بأسوان.

وأكد عمرو القاضي الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى إلى أن مثل هذه الزيارات الخاصة بالمشاهير لها تأثير قوى ومؤثر فى الأسواق السياحية المستهدفة للترويج السياحي لمصر بصورة أكبر ومنها السوق الإسبانية والذى شهد نموًّا كبيرًا في الحركة السياحة الوافدة منه خلال النصف الأول من هذا العام.

كما قامتْ الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بدعوته علي مأدبة غداء بأحد الفنادق المُطلة علي الأهرامات، وقد كان فى استقباله أحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، نرمين حنفي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إذْ رحبوا بهم وبأسرته، وتم إهداؤهم هدية تذكارية لنسخة من قناع الملك توت عنخ آمون والذى أبدى إعجابه الشديد به.

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