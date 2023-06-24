1800 مريض يستفيدون من خدمات القافلة الطبية بالنحاسين

نفذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية النحاسين، بمركز ومدينة فاقوس.

واستمر عمل القافلة الطبية بقرية النحاسين لمدة يومان، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

إشتملت القافلة على عدد ١٣ عيادة، بها ١١ تخصص طبي هم: "الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد".

وتم تخصيص ٢ عيادة لتخصصات "الباطنة والأطفال"، لخدمة أهالي القرية، والقرى المجاورة، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٨٠٣ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٨ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، الشكر لمنسقي القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل الذي يتم ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياه كريمة، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.