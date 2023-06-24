طائرات مروحية عسكرية روسية تطلق النار على قافلة لفاغنر

أطلقت طائرات مروحية عسكرية تابعة للجيش الروسي، اليوم السبت، النار على قافلة عسكرية تابعة لقوات فاغنر على الطريق السريع خارج مدينة فورونيج.

الجيش الروسي

وقال شاهد من رويترز إن "طائرات هليكوبتر تابعة للجيش الروسي تطلق النار على قافلة عسكرية تابعة لفاغنر على طريق إم-4 السريع خارج مدينة فورونيج"

وكان شاهد من رويترز قال في وقت سابق اليوم إن رتلا عسكريا تابعا لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة مر عبر مدينة فورونيج الروسية بعد ظهر اليوم السبت.

وأضاف أن من بين المركبات شاحنة تحمل دبابة.

وكان الجيش الروسي بدأ، اليوم السبت، بتنفيذ عملية عسكرية في منطقة فورونيج للتصدي لقوات فاغنر، بعد سيطرة الأخيرة عليها في وقت سابق اليوم.

وفي وقت لاحق، أعلن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، إسقاط طائرة مروحية روسية حاولت مهاجمة قواته في منطقة فورونيج.

وفي فورونيج أيضا، قال حاكم المنطقة ألكسندر جوسيف، اليوم السبت، إن خدمات الطوارئ تحاول إخماد نيران اندلعت في خزان وقود داخل مستودع نفط.

وقال جوسيف على تلغرام إن أكثر من 100 رجل إطفاء و30 وحدة من المعدات تعمل في موقع الحريق.

قال مصدر أمني روسي لرويترز في وقت سابق من اليوم السبت إن مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة سيطروا على منشآت عسكرية في مدينة فورونيج التي تبعد نحو 500 كيلومتر إلى الجنوب من موسكو. ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من تلك التصريحات.

بدأ الجيش الروسي، اليوم السبت، بتنفيذ عملية عسكرية في منطقة فورونيج للتصدي لقوات فاغنر، بعد سيطرة الأخيرة عليها في وقت سابق اليوم.

وأعلن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، إسقاط طائرة مروحية روسية حاولت مهاجمة قواته في منطقة فورونيج.

وقال قائد فاغنر إن لا أحد من قواتي سيسلم نفسه بناء على طلب بوتين، مشيرا إلى أنه "من الخطأ أن يتهمنا بوتين بالخيانة.

وأضاف "لا نريد أن تعيش روسيا لفترة أطول في ظل الفسا والأكاذيب.

وسيطرت قوات فاغنر، في وقت سابق اليوم السبت، على كل المواقع العسكرية في فورونيج" على بعد 500 كيلومتر من موسكو، وفقا لمصادر روسية.

وسبق أن سيطرت قوات فاغنر على كل المواقع العسكرية في روستوف.

وقال قائد فاغنر: "موجودون في مركز قيادة المنطقة الجنوبية وسيطرنا على المنشآت العسكرية والمطار في روستوف".

وفي وقت سابق، قال بريغوجين إنه وعناصره البالغ عددهم 25 ألفا "مستعدون للموت" من أجل "تحرير الشعب الروسي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، في خطاب استثنائي نقله التلفزيون اليوم السبت، إن "التمرد المسلح" لمجموعة فاغنر العسكرية الخاصة "خيانة"، وأن أي شخص يحمل السلاح ضد الجيش الروسي سيعاقب.

وأضاف أنه سيفعل كل شيء لحماية روسيا، وأنه سيتم اتخاذ "إجراء حاسم" لتحقيق الاستقرار في روستوف أون دون، وهي مدينة بالجنوب قال يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر إن قواته سيطرت على جميع المنشآت العسكرية فيها.

وأقرّ بوتين بأن الوضع "صعب" في روستوف حيث يقول قائد مجموعة فاغنر إنه يسيطر على مواقع عسكرية، بما فيها مطار.

وقال "ستُتَّخذ تدابير حاسمة لاستقرار الوضع في روستوف. ما زال الوضع صعبا"، موضحا أن عمل "هيئات إدارات مدنية وعسكرية معطل بحكم الأمر الواقع" في هذه المدينة الواقعة في جنوب روسيا حيث يقع مقر القيادة العسكرية الروسية للهجوم في أوكرانيا.

واتهم بوتين قائد فاغنر بـ"خيانة" روسيا بدافع "طموحات شخصية"، مشيرا إلى أن تمرد فاغنر هو "تهديد قاتل" للدولة الروسية.

وقال بوتين إن القوات المسلحة الروسية تلقت أمرا بتحييد أولئك الذين نظموا التمرد المسلح، مضيفا أن ما قامت به "فاغنر" هو تمرد على الشعب وعلى رفاق القتال وطعنة في الظهر.