بورنموث الإنجليزي يتعاقد مع لاعب روما الإيطالي

أعلن نادي بورنموث الإنجليزي، تعاقده مع اللاعب الهولندي جاستن كوليفرت قادماً من روما الإيطالي في صفقة طويلة المدة.

وقال نيل بليك المدير التنفيذي لبورنموث في بيان: " نحن سعداء بأن يكون جاستن صفقتنا الأولى للموسم الجديد ".



وأضاف:" كان مطلوبا من العديد من الأندية الأوروبية ووصوله إلينا يشير إلى طموحه الذي يتوافق معنا لأنه مهاجم مثير للاهتمام ومتنوع ولديه نظرة ثاقبة أمام المرمى، سريع ومباشر ويتمتع بقدرات فنية كبيرة ".

بيان نادي بورنموث بشأن ضم كوليفرت

فيما قال نادي بورنموث في بيان له: " يسر بورنموث الإعلان عن التعاقد مع الدولي الهولندي جاستن كلويفرت من نادي روما الإيطالي، وقام المهاجم بتوقيع عقد طويل الأجل، مقابل رسوم غير معلنة " .

واتم البيان : “ عب الهولندي البالغ من العمر 24 عامًا في دوريات الدرجة الأولى في هولندا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا ولديه خبرة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ".

مضيفاً أن موليفرت سيعزز بشكل كبير الخيارات الهجومية للنادي تحت قيادة المدرب الجديد أندوني إيراولا.

وقضى اللاعب المنضم لبورنموث البالغ عمره 24 عاما الموسم الماضي معارا إلى فالنسيا الإسباني حيث سجل 8 أهداف في 29 مباراة.



وخاض المهاجم الهولندي 68 مباراة مع "ذئاب روما"، سجل خلالها 9 أهداف في الفترة ما بين 2018 و2020.

ويعد كلويفرت أصغر لاعب في روما يسجل في دوري أبطال أوروبا، وأحرز ثمانية أهداف وصنع هدفين في 29 مباراة خلال فترة إعارة مع فالنسيا في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

يذكر أن أعير كلويفرت، الذي خاض مباراتين دوليتين مع هولندا، إلى رازن بال شبورت لايبزيج الألماني ونيس الفرنسي في فترات سابقة بمسيرته.



وتوقع بورنموث انضمام كلويفرت إلى بداية فترة الإعداد للموسم الجديد في وقت مبكر بالشهر المقبل قبل خوض معسكر في إسبانيا.



وكشف الإعلامي فابريزيو رومانو عن آخر مستجدات انتقال كوليفرت لبورنموث حيث اتفق روما مع النادي الإنجليزي على الصفقة مقابل 9.5 مليون يورو بخلاف 850 ألف يورو كمتغيرات .

هذا ومن المنتظر أن تنتهي الصفقة لصالح بورنموث بعد الاتفاق مع اللاعب على تفاصيل مدة العقد والراتب ، وذلك قبل الإعلان بشكل رسمي عن انتهاء مشوار كوليفرت مع روما وانطلاقته مع الفريق الإنجليزي .