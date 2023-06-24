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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

"تنمية الصادرات" يصدر شهادات الشريحة الأولى للسداد الفوري بـ 8.7 مليار جنيه

المهندس أحمد سمير
المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر شهادات الشريحة الأولى من المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري بإجمالي مساندة 8.7 مليار جنيه وبصافي مساندة 7.4 مليار جنيه .يأتى ذلك في إطار تنفيذ المبادرة بالتعاون والتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية. 

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إجمالي عدد الشركات

وقالت الدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إن عدد الشركات المتقدمة للمبادرة في الشريحة الأولي بلغ 1130 شركة موزعة على مختلف القطاعات التصديرية.

وأضافت الوصال أن صافي المساندة بعد خصم كافة الاستقطاعات والمديونيات بلغ 7.4 مليار جنيه، مشيرة الى أن عدد الشركات المؤجلة لمراجعة مديونياتها مع الجهات المختلفة أو لم ترد مديونياتها 98 شركة، وباقي الشركات ليس لها أي مستحقات أو لم تأتى للصندوق.

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