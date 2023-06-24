طلاب المنيا ينفذون محاكاة لحجاج بيت الله الحرام

وسط أجواء روحانية ، وفي لفتة ومنظر بديع خطف القلوب والأنظار، تسودة روح الوحدة الوطنية لأبناء الوطن الواحد ، نفذ طلبة مدرسة المنيا البريطانية للغات بمدينة المنيا الجديدة، وهم يرتدون اللبس الأبيض لبس الإحرام.

نموذج محاكاه لحجاج بيت الله الحرام، لتثقيف الطلبة وتوعيتهم علي كيفية اداء مناسك الحج بطريقة صحيحة وشرعية، وقال طلال معوض رئيس مجلس ادارة المدرسة والمدير التنفيذي، أن المدرسة نفذت تلك الفاعلية وهي الثالثة علي التوالي، تقام كل عام للطلبة، لتدريبهم عمليا علي اداء مناسك الحج، ضمن الأنشطة الصيفية التي تنذفها المدرسة خلال الأجازة.

وأضاف "معوض"، أن الفاعلية بدأت بمحاضرة تثقيفية وعرض فديو بمناسك الحج للطلبة، ثم استلام جوازات السفر ثم انتقال الطلبة لجزء لميناء البحري وايضا جزء للجوي،وعند وصولهم انتقلوا بالباصات لمكة، ثم الطواف حول الكعبة طواف القدوم من باب السلام، ثم انتقلوا للمبيت في منى، ثم انتقلوا للوقوف بعرفات .

وأدي احد الطلاب الصف الأول الإبتدائي خطبة عرفة ، ثم انتقلوا إلي المبيت بمزدلفة ثم رمي الجمرات العقبة ثم النحر والحلق وطواف الإفاضة، ثم اعادوا رمي الجمرات ايام التشريق وطافوا طواف الوداع وتعلموا اداب زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم انتقلوا الي المطار وتعاملوا مع مسؤلي الجوازات، مضيفا أنه ختاما كانت اللحظة الفارقة بالإحتفالية ، والتي تجلت فيها ارق صور الوحدة الوطنية والتلاحم، وقيام طلاب الأقباط صحبة أولياء امورهم بإستقبال ابناءنا المشاركين ، وتقديم الهدايا والحلوه لهم كإستقبال حافل ونموذج يضرب اروع الأمثلة في الوحدة الوطنية.

وقاموا العاملات بإستقبالهم بالطبل البلدي والزغاريد، ثم المغادرة واستلموا أولياء الأمور الأولاد معبرين عن فرحتهم الشديدة بهذه الإحتفالية مقدمين شكرهم وتقديرهم للمدرسة وقيادتها.