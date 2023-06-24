دكتوراة فى المسح الاستقصائى الثلاثى بطب سوهاج

حصل الباحث الطبيب عمرو مصطفى الشريف على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز من كلية الطب البشرى فى رسالته المقدمة إلى قسم الأشعة بعنوان "المسح المقطع الثلاثى فى مرضى الطوارئ" .

وتكونت لجنة الإشراف والمناقشة والحكم من الأساتذة الدكتور محمد ثروت محمود سليمان أستاذ الأشعة التشخيصية بطب سوهاج ، والدكتور أحمد سمير سليمان أستاذ الأشعة بطب عين شمس ، والدكتور محمد زاكى على مراد أستاذ ورئيس قسم الأشعة التشخيصية بطب سوهاج ، والدكتور شرف الدين الشاذلي أستاذ ورئيس قسم الباطنة والقلب بطب سوهاج .