ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة أنهى حياة آخر

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتعدى على آخر بالضرب محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ بالرقبة "توفى أثناء إسعافه" إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالإنتقال وبسؤال والد المتوفى قرر بحدوث مشاجرة بين نجله وأحد الأشخاص "لا يعلم بياناته" حال تواجده بدائرة القسم قام على إثرها الأخيربالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءت أمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام سلاح أبيض "مطواة ، تم ضبطها" بسبب خلافات مالية بينهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حملة أمنية مُكبرة في دمياط

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكزشرطة (دمياط–فارسكور – كفرالبطيخ- كفرسعد)، وأقسام شرطة (أول دمياط – دمياط الجديدة -رأس البر)..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

كما تم ضبط عدد (7) قضايا"إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت8 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام -كمية من مخدر البانجو وزنت 9كيلو جرام -–كمية من مخدر الهيروين–100 قرص مخدر – طبنجة - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، بحوزة (8متهمين " لعدد 4 منهممعلومات جنائية").

وقامت السلطات المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية .

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها بهدف ضبط كافة أشكال مُخالفة القانون وضبط المُخالفين والمُجرمين مهما تعددت أشكال إجرامهم.

ويشن رجال الداخلية يومياً حملات مُكبرة هدفها الإيقاع بالهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والمتورطين في كافة أنواع الجرائم وتستهدف الحملات المُكبرة أيضاً ضبط البلطجية.