يغتنم المسلمون أيام العشر من ذي الحجة بالصوم والذكر والدعاء والتقرب إلى الله، نظرًا لعظم هذه الأيام وفضلها الكبير عند الله عز وجل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قالوا يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ".

وزادت معدلات البحث خلال الساعات الماضية على موقع البحث العالمي "جوجل" عن أدعية اليوم السادس من ذي الحجة، امتثالًا لسنة النبي الكريم وهو ما سنوضحه لكم في السطور التالية:

دعاء اليوم السادس من ذي الحجة:

اللهم في الأيام العشر المباركات ارفعنا عندك في أعلى الدرجات وبلغنا أقصى الغايات، اللهم وارزقنا من جميع الخيرات في الحياة ويوم اللقاء.

اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات نسألك في اليوم السادس من ذي الحجة أن تقضي لنا حوائجنا، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء.

اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، واحمِنَّا من كل سوء، واحفظنا في بيوتنا وشوارعنا ومساجدنا، واجعل لنا صحةً وعافيةً وسلامةً في الدنيا والآخرة، واهدنا وارضَ عنا.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا، واجعلنا ممن يستغفرونك ويتوبون إليك، ارحمنا يوم لا ينفعُ المال ولا ينفعُ البنون، واشرح صدرنا واجعل لنا في أمرنا رشدًا.

اللهم اجعلنا من المتصدقين الذين يُعطون صدقاتهم بالأيدي اليُمنى وفي السرِّ، واجعلنا ممن يحفظون الصلاة ويُقيمون الزكاة ويؤمنون بالله واليوم الآخر.

اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، واجعلنا ممن يسعون لرضاك ويعملون لأجلك، ولا يريدون إلا الثواب منك.

اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا كربًا إلا نفسته ولا غمًا إلا أزلته ولا دينًا إلا قضيته ولا عسيرًا إلا يسرته ولا عيبًا إلا سترته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا عدوًا إلا أهلكته، ولا مجاهدًا إلا نصرته ولا مظلومًا إلا أيدته، ولا ظالمًا إلا قصمته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.