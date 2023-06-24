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السبت 24 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

كشف ملابسات سرقة مبلغ مالي بالقاهرة

حملة أمنية
حملة أمنية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من أحد الأشخاص بالقاهرة، وتمكنت من ضبط مرتكب الواقعة.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (موظف بإحدى الشركات - مقيم بدائرة القسم) بإحتفاظه بمبلغ (مليون جنيه)خاصين بأحد أصدقائه ، وقيامه بوضعه داخل "كيس بلاستيكى" ولدى خروجه من الشقة سكنه ترك الكيس أمام باب الشقة سهوا وعقب ذلك إكتشف سرقة المبلغ المالى المشار إليه. السرقة

بإجراءالتحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (حارس العقار محل الواقعة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته أقر بأنه أثناء قيامه بجمع القمامة من أمام الشقق السكنية فوجئ بوجود الكيس البلاستيكى أمام شقة المجنى عليه فقام بسرقته، كما تم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه داخل الغرفة محل سكنه بإستدعاء المبلغ إتهمه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف ملابسات سرقة مبلغ مالي في مدينة نصر 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (موظف بإحدى الشركات - مقيم بدائرة القسم) بإحتفاظه بمبلغ (مليون جنيه)خاصين بأحد أصدقائه ، وقيامه بوضعه داخل "كيس بلاستيكى" ولدى خروجه من الشقة سكنه ترك الكيس أمام باب الشقة سهوا وعقب ذلك إكتشف سرقة المبلغ المالى المشار إليه.

بإجراءالتحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (حارس العقار محل الواقعة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته أقر بأنه أثناء قيامه بجمع القمامة من أمام الشقق السكنية فوجئ بوجود الكيس البلاستيكى أمام شقة المجنى عليه فقام بسرقته، كما تم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه داخل الغرفة محل سكنه بإستدعاء المبلغ إتهمه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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