فتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام المواطنين فى قنا بالمجان طوال أيام العيد

أيام قليلة ويهل علينا عيد الأضحى المبارك، حيث يقضى اهالي محافظة قنا، هذا اليوم في احد المتنزهات او على بالقرب من كورنيش النيل او في احد الحدائق العامة المنتشرة بالمحافظة، وذلك للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل، وركوب المعديات النهرية والقطار الفطفاط.

الوحدات المحلية لمراكز محافظة قنا، أعلنت عن فتح الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل خلال الأيام القادمة بالمجان ، تزامنآ مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك لإعطاء الفرصة للمواطنين والأطفال للاستمتاع بمظاهر البهجة والاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، حيث تم تكليف القائمين على إدارة الحدائق بفتح أبواب الحدائق أمام المواطنين بالمجان، فضلاً عن وقف إجازات العاملين بقطاع النظافة والتجميل، وتكثيف تواجدهم بمناطق تجمع المواطنين، للحفاظ على نظافة الشوارع والميادين والحدائق بما يوفر للمواطنين سبل الراحة والسلامة والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والمناطق العامة .

كما تم وضع خطة متكاملة بالتنسيق بين إدارات التموين والطب البيطري والصحة ومباحث التموين لشن حملات تموينية على مدار أيام العيد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بالأجهزة التنفيذية والإدارات الخدمية، مع وضع خطة متكاملة لضمان إقامة احتفالات العيد دون أي معوقات.

مديرية الصحة بدورها أعلنت على لسان الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، عن وضع خطة طواريء لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، تشمل تشكيل غرفة أزمات تعمل على مدار ٢٤ ساعة ورفع حالة الطواريء بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية ، ومنع الإجازات للفرق الطبية ، والتأكيد على توافر الأدوية والامصال واكياس الدم، وزيادة عدد الأطباء بقسم الطواريء.

مديرية الأوقاف انتهت هى الأخرى من تجهيز 2218 مسجدًا لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك موزعة على مستوى مراكز المحافظة التسعة، على أن تتم إقامة صلاة العيد في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وفقا للضوابط التي تقررها وزارة الأوقاف، فضلا عن فتح الساحات العامة لإقامة صلاة العيد بالتنسيق الكامل بين مديرية الأوقاف والمحافظة.

المحافظة أعلنت عن الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية، مع وضع خطة متكاملة لضمان إقامة احتفالات العيد دون أي معوقات.