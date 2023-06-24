كامل الوزير: التطوير في ميناء العريش يتم بأيدي مصرية (شاهد)

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنهم يستهدفون جعل مصر مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات، وإنشاء الموانىء الجافة لتحقيق الهدف.

وتابع "الوزير" خلال لقاء خاص ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TeN”، اليوم السبت، أن بنعمل الميناء الجاف في حضن المنطقة الصناعية أو الزراعية لتسهيل الإجراءات ولتحقيق القيمة المضافة".

وأشار إلى أنهم ينفذون طريق سكك حديد من العريش وحتى طابا بطول 260 كم، ثم يمتد من العريش إلى بئر العبد، فضلا على أنهم يعملون على تطوير ميناء العريش، وهو ميناء فريد حيث أنه أقرب نقطة في مصر إلى جنوب أوروبا، معلقا: “بنشتغل بفلوسنا وشركاتنا والأيدي العاملة مصرية، وبنجيب من برة المشغل فقط”.

وواصل مدبولي أن قطاع النقل هام جدا، وبدونه لن تدور عجلة الإنتاج، معلقا: “من غير نقل الدنيا هتقف”، ولهذا وضعت الدولة خطة طموحة لتطوير قطاع النقل".

وأكمل أنه يتم إجراء كافة الإجراءات الجمركية التي يمكن أن تتم في الميناء البحري، ويتم استقبال البضائع من خلالها أيضا بدون تفتيش.

وأتم حديثه أن دائما ما يتم إنشاء الميناء الجاف في حضن المنطقة الصناعية أو الزراعية لتسهيل الإجراءات ولتحقيق القيمة المضافة وتعظيم الاستفادة.