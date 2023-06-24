تداول 12 ألف طن بضائع و715 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت 2023/6/24، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 12 طن بضائع عامة ومتنوعة و715 شاحنة بضائع و490 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع عامة ومتنوعة و324 شاحنة بضائع، و479 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع عامة ومتنوعة، و391 شاحنة بضائع و 11 سيارة .

واستقبل ميناء سفاجا البحرى اليوم العبارة القاهرة، واستقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية،الحرية، وأمل وبوسيدون اكسبريس.

وتغادر الميناء أربع سفن وهي الحرية2، وأمل و بوسيدون اكسبريس و القاهرة

ويشهد ميناء نويبع البحرى تداول 1300 طن بضائع عامة ومتنوعة و175 شاحنة بضائع

ويشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا و بريدج وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3500 راكبا بموانيها.

موانئ البحر الأحمر

هذا وتضم موانئ البحر الأحمر 6 موانئ هى:

1 - ميناء بورتوفيق

2 - ميناء سفاجا

3 - ميناء الغردقة

4 - ميناء نويبع

5 - ميناء الزيتيات

6 - ميناء شرم الشيخ

جدير بالذكر أن تطوير وتحديث الموانئ أدى إلى

1 - إرتفاع معدلات تداول البضائع وزيادة أعداد الركاب والسائحين المترددين على موانئ الهيئة.

2 - إدخال نظام افدارة الإلكترونية بالموانئ و تزريدها بأجهزة الخادمات ووسائل الاتصال وأنظمة المراقبة الحديثة.

3 - فتح خطوط ملاحية جديدة بين موانئ سفاجا وضبا - الغردقة وضبا - سفاجا وينبع بالمملكة العربية السعودية.

كما قامت وزارة النقل ومحافظة البحر الحمر بوضع الخطط المستقبلية الممثلة في إقامة محطة الحاويات متعددة الأغراض بجنوب سفاجا وإنشاءات ميناء سفاجا الكبير.

والهدف من إنشاء محطة متعددة الأغراض خدمة المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي واستيعاب أكبر حاويات في العالم ليأخذ ميناء سفاجا المركز الخامس على مستوى العالم باستيعاب سفن بهذا الحجم الضخم وتصبح مصر مركزا لوجيستيا عالميا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتبلغ مساحه المحطة ٩٠٠ألف متر مربع ورصيف ١١٠٠ متر مربع بعمق غاطس ١٧ مترا ليستوعب السفن العملاقة بطاقة تداول مليون حاوية سنويا كمرحلة أولى تصل إلى ٣ ملايين حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى ٧ ملايين طن.

كما تم تطرير ميناء سفاجا وصالات السفر وصالات الركاب والمخازن المغطاة التي يتم إنشاؤها بالميناء.

وإنشاء ساحة الشاحنات خارج الميناء التي تستخدم لتخزين الشاحنات والمبردات التي ترتاد الميناء لمنع التكدس أمام الميناء في شوارع المدينة لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع المحيطة بالميناء مع توافر كافة الخدمات لسائقي الشاحنات