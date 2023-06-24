السيطرة على حريق شب بمزرعة مواشي في الفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق شب بمزرعة مواشي بقرية الغرق بمركز اطسا دون وقوع إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

اقرأ أيضاً: الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بمخلفات أعلى عقار فى العتبة





كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق بعزبة عاشور بقرية الغرق بمركز اطسا وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين نشوب الحريق بمزرعة مواشي، وتم السيطرة على الحريق ولم يسفر عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان رجال الحماية المدنية قد نجحوا، أمس الجمعة، في السيطرة على حريق اندلع بشقة سكنية بالدقي.

وهو ما أسفر عن مصرع سيدة، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها، وتحرر محضرا بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغاً يفيد اشتعال حريق بشقة سكنية بالدقي، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة.

وأسفر الحريق عن مصرع سيدة مقيمة بالشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

السيطرة على حريق في 6 أكتوبر

وفي سياقٍ مُتصل، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر يوم الخمي سالماضي بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وشهدت منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة حريق هائل بمخزن أدوات صحية، ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماده، قبل امتداد النيران لطوابق العقار.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مخزن للأدوات الصحية بدائرة قسم أوسيم، وعلى الفور انتقل 3 سيارات اطفاء إلى مكان البلاغ وحاصرت كرات اللهب ومنعت خطر الإمتداد إلى باقى أجزاء العقار.

وكشف الفحص بأن الحريق نشب فى مخزن للأدوات الصحية بعقار من 3 طوابق والحريق بدأ فى الطابق الأرضي.

وتوصلت تحريات رجال المباحث بالجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية، في حريق اشتعل بمخزن بمنطقة أوسيم، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي أدى لاشتعال الحريق دون إصابات، وتبين أنه خاص بالأدوات الصحية، وتم إعداد تقرير بالتلفيات والخسائر التي لحقت بمحتوياته، والاستماع لأقوال مالكه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.