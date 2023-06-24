المشدد 7 سنوات لعامل حاز مواد مخدرة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، عامل بالسجن المشدد 7 سنوات، وغرامة مالية 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام "ميسرة. ع"، 25 عاما، عامل، ومقيم بدائرة مركز بلبيس، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها علي عملائه.

وتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية تقدر بحوالي 2 كيلو و 200 جرام لجوهر الحشيش المخدر، وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقات لذات العيار، ومبلغ مالى، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، والمبلغ المالي جزء من حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.