بعثة مصر تواصل التألق في الألعاب العالمية وترفع رصيدها إلى 31 ميدالية

قبل انتهاء الأولمبياد الخاص ببرلين غدا..

واصل أبطال منتخبات البعثة المصرية زحفهم نحو الميداليات في جميع المسابقات المشاركين بها في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبيا الخاص والمقامة بمدينة برلين الألمانية.

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وحققت البعثة المصرية للأولمبياد الخاص حتى نهاية اليوم قبل الأخير من المنافسات ٣١ ميدالية متنوعة ١٤ ذهبية و ٦ فضية و١١ برونزية بعد اضافة ٤ ميداليات جديدة قبل ختام الألعاب غدًا الأحد.

وحقق منتخب البولينج في مسابقات الفردي بنات ميدالية ذهبية عن طريق اللاعبة روقية حازم وحصلت اللاعبة آلاء فوزي على المركز الخامس في نفس السباق.

وحصدت البطلة ريم يوسف المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقات فردي سيدات في تنس الطاولة، بينما حقق اللاعب محمود البهواشي في ألعاب القوى الميدالية البرونزية في مسابقة الوثب الطويل، وحصل اللاعب محمد على المركز الرابع في المسابقة نفسها.

كما حصل السباح أدهم أشرف على المركز الثاني في سباق ٥٠ م حرة، وحصلت سلمى شبانة على المركز السابع في سباق ٥٠ م حرة.

وفي مسابقات الريشة الطائرة فاز اللاعب عبدالرحمن على لاعب أوكرانيا بنتيجة 2-0 كما فار اللاعب عبدالرحمن صلاح علي لاعب الصين بنتيجة 2-0.

وحقق منتخب كرة السلة فوزا كبيرا بنتيجة ١٨ - ١٢ على منتخب الإمارات الشقيق لتصعد بتلك النتيجة إلى المباراة النهائية لتقابل فنلندا في النهائي اليوم.

منافسات بعثة مصر في اليوم الأخير بالألعاب العالمية الصيفية

وتخوض بعض المنتخبات المصرية المسابقات النهائيات اليوم، فليتقي منتخب الهوكي مع اسبانيا في النهائي في تمام الساعة الثانية م، بينما يخوض منتخب تنس الطاولة ثلاث مباريات في نهائيات زوجي الرجال، ويلعب منتخب الفروسية اليوم مسابقات عمل الممرات مستوى CI، بينما يلعب منتخب البولينج، بينما يخوض منتخب البوتشي مسابقات الزوجي رجال في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع مع ايسلندا الساعه ١.٣٠، ويلعب منتخب الريشة الطائرة عددا من المباريات النهائية اليوم، ويخوض منتخب الدراجات نهائي سباق ٥٠٠ م الساعه 9.00 صباحا و نهائي سباق ٥ كيلو ضد الساعة وهي السباقات التي أجلت أمس بسبب الأمطار الغزيرة.

ويلعب منتخب التنس نهائي فردي أول وثاني سيدات مريم بدر ضد لاعبة البرازيل الساعة ١٢ مساء، ونهائي فردي رجال على المركزين الثالث والرابع يلعبه سيد حمدي ضد لاعب ألمانيا الساعة ٢ مساء.

بينما يخوض منتخب الجمباز نهائيات الجمباز الفني

من الساعه ٩ صباحا وحتى الساعة ١٢ مساء بمشاركة اللاعبين محمد دياسطي ونيرة وحيد، ويخوض منتخب العاب القوي سباق تتابع ٤* ١٠٠ متر ، ويلعب منتخب السباحة نهائي ١٠٠ م حره الساعة ٩.٠٠ صباحا بمشاركة اللاعبين سحر أبوهاشم وشهاب الدين عادل، بينما يلعب نهائي تتابع ٤ * ٥٠ متر حره الساعه ١.٣٠ مساء.

وقد حرص السفير المصري بألمانيا خالد جلال واللواء السيد شفيق عضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص المصري ورافقهم الدكتور باسم تهامي رئيس البعثة المصرية على حضور مباراة قبل النهائي لكرة السلة أمام منتخب الإمارات الشقيق لتشجيع لاعبات المنتخب وبث روح الحماس لدى اللاعبات وتقديم المساندة والدعم اللازم لهم أثناء المباراة وقد انتهت بفوز المنتخب المصري بنتيجة ١٨ -١٢.