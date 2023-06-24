تصحيح الأفكار المغلوطة.. ندوة دينية بمركز شباب بديرمواس

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، تنفيذ ندوة دينية تحت عنوان تصحيح الأفكار المغلوطة ، وذلك في اطار التعاون و التنسيق بين مديرية الشباب الرياضة بالمنيا، ومنطقة الوعظ بالأزهر الشريف فرع المنيا، بتنفيذ سلسلة من الندوات الدينية خلال شهر يونيو، وذلك لتعميق الوعي الديني، و نشر الثقافة الإسلامية، و تصحيح المفاهيم و الأفكار الخاطئة، حيث قام مركز شباب الحاج قنديل بديرمواس ، تنفيذ ندوة دينية عن تصحيح الأفكار المغلوطة و الهدامة.

وتوعية الشباب و النشئ بأهمية الفهم الصحيح لأوامر الدين و نواهيه، الحصول على المعلومة من المختصين فيها ، ومن ذوي الرأي السليم المشهود لهم بالكفاءة و الورع ، وحضر الندوة عدد من الشباب و الطلائع،وحاضر الندوة الشيخ الهاشمي محمد عباس من إدارة الوعظ، تم التنفيذ بحضور مدير المركز ومشرف النشاط.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة، و تنفيذ ومتابعة إدارة شباب ديرمواس