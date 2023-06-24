توقيع الكشف الطبي على أكثر من 7000 مواطن خلال شهر بقرى بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية، والكشف على أكثر من 7000 مواطن، من خلال 8 قوافل طبية بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة " خلال 30 يوما.

ومن جانبه أوضح الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن القوافل استهدفت القرى الأكثر احتياجا بـ 5 مراكز وهى "ساقلتة - طهطا - جهينة - البلينا - طما "، وذلك بقرى " الخزندارية شرق - الجريدات - مشروع غرب طهطا - الريانية - الطوالب - الكوم الاصفر- الحرجة بالقرعان - يعقوب - ام دومة "، حيث تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان، مشيرا إلى أن القوافل شملت كافة التخصصات الطبية من " باطنة، أطفال، عظام، جراحة، رمد، أسنان، جلدية، نساء وتوليد"، فضلا عن خدمات " الأشعة، والتحاليل الطبية "، بالإضافة إلى صيدلية مجانية أيضا.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية الي المستشفيات الحكومية، لافتا إلى تطبيق الإجراءات الإحترازية، وقواعد مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل، والتي تأتى ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية " حياة كريمة "؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين