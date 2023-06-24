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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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وصول أولى طلائع الحجاج لمكة عبر قطار الحرمين الكهربائي

وصول أولى طلائع الحجاج
وصول أولى طلائع الحجاج لمكة عبر قطار الحرمين الكهربائي

 

وصلت أولى طلائع رحلات حجاج بيت الله الحرام القادمين من مدينة جدة والمدينة المنورة إلى مكة المكرمة عبر قطار الحرمين الكهربائي الأسرع بالشرق الأوسط.

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وذكرت قناة الإخبارية السعودية اليوم أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تقدم خدماتها عبر أحد أطول القطارات في العالم لحجاج بيت الله الحرام؛ لتعزيز التكامل والترابط مع أنماط منظومة النقل كافة، إذ يخدم القطار الواصلين عبر المطار لنقلهم إلى مكة المكرمة.

ويجري تشغيل قطار الحرمين السريع بـ 35 قطارًا كهربائيًّا، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار 417 راكبًا عبر 13 عربة.

حجاج شهداء ومصابين فلسطينيين

استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، ممثلةً بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، اليوم، 329 حاجًا وحاجة يمثلون أولى طلائع الحجاج من أسر الشهداء والجرحى والمصابين من دولة فلسطين لمقر استضافتهم بمكة المكرمة الذين صدرت لهم موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ لاستضافتهم هذا العام.

 

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية أنهت عبر لجانها جميع الاستعدادات لتنظيم مراسم الاستقبال لضيوف البرنامج في مطارات المملكة، وتخليص جميع الإجراءات خلال وصولهم، بالإضافة إلى التسكين في الفنادق بمكة المكرمة، وتوفير جميع الخدمات في مقر إقامتهم بجوار الحرم المكي لقضاء عدة أيام، حيث يتم نقلهم من خلال عدد من الحافلات الحديثة ليستقروا بمكةالمكرمة إلى حين نقلهم إلى مشاعر عرفات ومزدلفة ومنى، والعودة بهم إلى الفندق، علاوةً على ترحيلهم إلى المدينة النبوية لزيارة المسجد النبوي.

 

وتحرص وزارة الداخلية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على تقديم تسهيلات لحجاج بيت الله الحرام أثناء أدائهم المناسك المختلفة، من خلال توفير حجز بفنادق تطل على الحرم المكي والمدني مباشرة، مما يساهم فى تخفيف العبء عنهم أثناء التحرك، خاصة مع كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتوفير كافة سُبل الراحة لضيوف الرحمن، وخلق مناخ طيب لهم لأداء المناسك بسهولة ويُسر.

وتوفر بعثة الحج عدد كبير من العيادات الطبية داخل الفنادق التى يقيم بها الحجاج المصريين، وذلك لفحص المرضى والأشخاص الذين يتعرضون لوعكات صحية مفاجئة، وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توفير فريق طبى من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية مجهز بسيارة إسعاف لمصاحبة البعثة، وتقديم الخدمة الطبية للحجاج كبار السن فى مناطق سكنهم، سواء بمكة المكرمة أو بالمدينة المنورة.

 

 

 

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