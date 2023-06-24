تايوان ترصد 19 طائرة و5 سفن تابعة للجيش الصيني تقترب من الجزيرة

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، صباح اليوم السبت، رصد 19 طائرة و5 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تقترب من الجزيرة.

وقالت الوزارة في بيان عبر موقع "تويتر": "من الساعة 08:00 (03:00 بتوقيت موسكو) في 24 يونيو، اكتشفت القوات المسلحة التايوانية 19 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني (بما في ذلك مقاتلات J-10 وJ-11)، عبرت 8 طائرات منها "الخط الوسطي" لمضيق تايوان".

يشار إلى أن الجيش التايواني سجل أيضًا اقتراب خمس سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي تقوم بدوريات قتالية مشتركة تقترب من الجزيرة.

وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.

وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.

الصين

قال رئيس مجلس الدولة الصيني "لي تشيانج"، امس الجمعة، إنه يتعين على الصين وأوروبا التغلب على حالة عدم اليقين في الوضع الدولي باستقرار العلاقات بينهما، وتعزيز التنمية المستدامة للبشرية بشكل مشترك.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في المراسم الختامية للقمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد، في العاصمة الفرنسية باريس، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقال "لي" إن الصين، مع المجتمع الدولي، تدفع باتجاه تحرير التجارة والاستثمار وتسهيلهما، وتعارض الحمائية وفك الارتباط وتعطيل سلاسل الإمداد بأي شكل من الأشكال.

ودعا رئيس مجلس الدولة الصيني الدول المتقدمة إلى الوفاء بوعودها بتقديم المساعدة والدعم المالي للدول النامية، التي يتعين عليها أيضًا تعزيز قدرتها على مواصلة التنمية الذاتية.

وأضاف أنه يتعين على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى تنفيذ التوافق الذي توصل إليه قادة مجموعة العشرين واستكمال جولة جديدة من الإصلاح بشأن الحصص وحقوق التصويت وتعزيز أصوات الأسواق الناشئة والدول النامية.

حادث سير على طريق سريع بشرق الصين

وفي سياق متصل لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب اثنان آخران إثر تعرض خمس سيارات كانت تنتظر إشارة المرور لتصادم من الخلف عند تقاطع طريق سريع في إقليم تشجيانج بشرق الصين عصر الجمعة، حسبما قالت سلطات الأمن العام المحلية.

ووقع الحادث عصر امس الجمعة في مقاطعة لونجيو بمدينة تشو توشو وتسبب في اندلاع حريق في مكان الحادث.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه تم فتح تحقيق لتحديد سبب وقوع الحادث.

تايوان ترصد 19 طائرة و5 سفن تابعة للجيش الصيني تقترب من الجزيرة

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، صباح اليوم السبت، رصد 19 طائرة و5 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تقترب من الجزيرة.

وقالت الوزارة في بيان عبر موقع "تويتر": "من الساعة 08:00 (03:00 بتوقيت موسكو) في 24 يونيو/ حزيران، اكتشفت القوات المسلحة التايوانية 19 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني (بما في ذلك مقاتلات J-10 وJ-11)، عبرت 8 طائرات منها "الخط الوسطي" لمضيق تايوان".

يشار إلى أن الجيش التايواني سجل أيضًا اقتراب خمس سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي تقوم بدوريات قتالية مشتركة تقترب من الجزيرة.

وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.

وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.

الصين

قال رئيس مجلس الدولة الصيني "لي تشيانج"، امس الجمعة، إنه يتعين على الصين وأوروبا التغلب على حالة عدم اليقين في الوضع الدولي باستقرار العلاقات بينهما، وتعزيز التنمية المستدامة للبشرية بشكل مشترك.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في المراسم الختامية للقمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد، في العاصمة الفرنسية باريس، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقال "لي" إن الصين، مع المجتمع الدولي، تدفع باتجاه تحرير التجارة والاستثمار وتسهيلهما، وتعارض الحمائية وفك الارتباط وتعطيل سلاسل الإمداد بأي شكل من الأشكال.

ودعا رئيس مجلس الدولة الصيني الدول المتقدمة إلى الوفاء بوعودها بتقديم المساعدة والدعم المالي للدول النامية، التي يتعين عليها أيضًا تعزيز قدرتها على مواصلة التنمية الذاتية.

وأضاف أنه يتعين على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى تنفيذ التوافق الذي توصل إليه قادة مجموعة العشرين واستكمال جولة جديدة من الإصلاح بشأن الحصص وحقوق التصويت وتعزيز أصوات الأسواق الناشئة والدول النامية.

حادث سير على طريق سريع بشرق الصين

وفي سياق متصل لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب اثنان آخران إثر تعرض خمس سيارات كانت تنتظر إشارة المرور لتصادم من الخلف عند تقاطع طريق سريع في إقليم تشجيانج بشرق الصين عصر الجمعة، حسبما قالت سلطات الأمن العام المحلية.

ووقع الحادث عصر الجمعة في مقاطعة لونجيو بمدينة تشو توشو وتسبب في اندلاع حريق في مكان الحادث.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه تم فتح تحقيق لتحديد سبب وقوع الحادث.