باسم مجاهد: راية تتوسع في المحافظات لتحقيق اللامركزية

قال باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، إن راية للإلكترونيات - التي تمثل ذراع بيع التجزئة لدى شركته، تضع على رأس أولوياتها التوسع في محافظات الجمهورية، وأنه من المقرر أن تختتم راية العام بحضور فعال في 17 محافظة بأنحاء الجمهورية بسلسلة فروع راية.

جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح فرعي راية ميجا ستورز الشهر الجاري في محافظة الإسماعيلية ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية وكذلك فرع مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة. وأضاف مجاهد: "تعد هذه التوسعات أداة لتحقيق الشمول المالي ووصول الخدمات والمنتجات المطابقة لمعايير الجودة بطريقة غير مركزية إلى المواطنين في كل مكان".

من جانبه قال هيثم ثروت، مدير عام راية للإلكترونيات: "افتتحنا خلال العام الحالي 5 فروع جديدة أغلبها خارج القاهرة، ونعتز بحضورنا المتنامي في مختلف أنحاء الجمهورية. ونحمل على عاتقنا مسؤولية طرح تجربة التسوق المميزة، وإتاحة وسائل وخطط الدفع المختلفة، وباقة خدمات ما بعد البيع، وغيرها من خدمات القيمة المضافة للعملاء في مختلف محافظات الجمهورية".

وتابع ثروت: "بينما نحرص على مواكبة متطلبات العصر وطرح تجربة التسوق عبر الإنترنت في أفضل صورها، من خلال موقع وتطبيق راية شوب، الذان تغطي خدماتهما كافة أنحاء الجمهورية، نحرص أيضاً على الحضور الجغرافي الذي يُمكن سكان المحافظات من التمتع بتجربة تسوق ومعاينة فريدة داخل المتاجر. ومن ثم، فإن استراتيجتنا تنصب على كلٍ من تعزيز تجربة التسوق بالمتاجر والتوسعات الجغرافية، والتحسين المطرد للمنصات التجارة الإلكترونية، مدعومة بقدراتنا اللوجيستية التي تتيح خدمة جميع العملاء في مختلف المحافظات".

وأضاف ثروت: "نحرص كذلك على تدعيم عملياتنا بخدمات مضافة من شأنها تعزيز رضاء المستهلك وتقديم أعلى مستوى من الخدمة، لا سيما من خلال برامج ولاء العملاء وأنظمة البيع الموحدة Omni-Channels التي تتيح الخدمات نفسها لدى مُحتلف قنوات البيع دون تقييد العملاء بضرورة التوجه لأفرع بعينها للحصول على المنتجات أو خدمات ما بعد البيع، فضلاً عن خدمة العملاء الرائدة، وضمان راية لكافة منتجاتها من العلامات التجارية المحلية والعالمية".

يشار إلى أن سلسلة متاجر راية منتشرة حالياً بأكثر من 70 فرعاً في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، الإسماعيلية، والدقهلية، البحيرة، المنوفية، وكذلك في محافظات الصعيد في بني سويف، أسيوط، والأقصروتستهدف راية للإلكترونيات وصول إجمالي عدد الفروع 75 فرعاً بختام 2023.