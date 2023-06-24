كورسيرا تكشف عن اتجاهات المهارات في مصر والتأثير المحوري للتعلم عبر الإنترنت

قامت "كورسيرا"، إحدى أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، بنشر تقريرين جديدين يسلطان الضوء على اتجاهات المهارات والكفاءة في مصر، بالإضافة إلى التأثير المحوري للتعلم عبر الإنترنت على الأفراد. ويقدم "تقرير المهارات العالمية 2023" و"تقرير نتائج المتعلمين 2023"، نظرة قيمة على حالة المهارات والتعليم في مصر ويؤكدان على أهمية توفير مسارات تعليمية مرنة ومتاحة للجميع لدفع التغيير الإيجابي في المجتمع.

وتستند نتائج "تقرير المهارات العالمية 2023" إلى بيانات 124 مليون متعلم في أكثر من 100 دولة استخدموا منصة "كورسيرا" لاكتساب مهارة جديدة خلال العام الماضي. ويقيّم التقرير ثلاثاً من أكثر المهارات ضرورةً لشغل الوظائف في عصر الاقتصاد الرقمي، وهي مهارات الأعمال، والتكنولوجيا، وعلم البيانات. ويضع التقرير تصنيفات محددة للدول بناءً على النسب المئوية لانتشار المهارات بين كوادرها البشرية، حيث تعبر نسبة 76% وأكثر عن فئة المهارات "الرائدة"، و51% إلى 75% عن فئة "المنافسة"؛ و25% إلى 50% عن فئة "الناشئة"؛ و25% وأقل عن فئة "المتأخرة".

وفقًا للتقرير، تحتل مصر مرتبة متقدمة بين الدول الست الأفضل في إجمالي إتقان المهارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبشكل لافت للنظر، تحتل مصر المرتبة الثالثة في مهارات التكنولوجيا في المنطقة (بنسبة 49%)، حيث يحقق المتعلمون درجات قياسية في علوم الكمبيوتر النظرية (91%) وأنظمة التشغيل (77%)، وتطوير التطبيقات للأجهزة المحمولة (77%).

وبينما تظهر مصر التفوق في عدة مجالات، يكشف التقرير أيضاً عن الحاجة إلى تحسين مهارات علم البيانات (41%)، حيث يحقق المتعلمون أعلى درجات في الرياضيات (95%). وفي مجال مهارات الأعمال (44%)، حقق المتعلمون درجات قياسية في المحاسبة (90%) والاتصال (81%). ومع ذلك، فإن مجالات مثل التمويل (17%) والمبيعات (22%) والتسويق (30%) تحتاج إلى مزيداً من التطوير.

ويسلط تقرير المهارات العالمية الضوء على مجموعة المهارات التي يلتحق بها المتعلمون في مصر مقارنة بالمتعلمين الآخرين على المنصة. ورجّح التقرير أن يُقبل المتعلمون في مصر على المهارات البشرية، بما في ذلك تحليل الأشخاص (بواقع 2.73 مرة) والتأثير (2.06 مرة). كما أظهر المتعلمون اهتماماً كبيراً بالمهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مثل الشبكات العصبية الاصطناعية (1.34 مرة) والتعلم العميق (1.25 مرة) والتعلم الآلي التطبيقي (1.2 مرة).

كما يُعد تحسين كفاءة أداء المهارات من خلال الحصول على مؤهلات عبر الإنترنت أمراً حيوياً لمواكبة سوق العمل سريع التغير، كما أثبت ذلك تقرير "كورسيرا" الأخير عن نتائج المتعلمين، والذي يقدم رؤى لأكثر من 55000 متعلم في 190 دولة.



ويظهر "تقرير نتائج المتعلمين 2023" التأثير الإيجابي للتعلم عبر الإنترنت، حيث أكد 89٪ من المتعلمين على حصولهم على مزايا وظيفية، مثل اكتساب مهارات جديدة قابلة للتطبيق، وتحسين أداء العمل، والوصول إلى فرص عمل جديدة. علاوة على ذلك، اكتسب 96٪ من المتعلمين مزايا شخصية، مثل زيادة الثقة والشعور العميق بالإنجاز.



ويكشف "تقرير نتائج المتعلمين 2023" عن التزام المتعلمين في مصر بمواصلة تطورهم الشخصي والمهني من خلال التعلم عن بعد، حيث عبرت نسبة ملحوظة بلغت 99٪ عن نيتها مواصلة التعلم من خلال التسجيل في دورات وبرامج تدريبية جديدة على منصة "كورسيرا"، أو الحصول على درجة علمية بالحضور الجسدي أو عبر الإنترنت.



وقال جيف ماجيونكالدا، الرئيس التنفيذي لشركة "كورسيرا": "إن البيانات والأفكار المقدمة في هذه التقارير تسلط الضوء على مشهد المهارات سريع التغير وتوزع المواهب في جميع أنحاء العالم، وتؤكد على التأثير الإيجابي الذي يحققه التعلم عبر الإنترنت في تمكين الأفراد من اكتساب مهارات واستغلال فرص جديدة تساعدهم على التفوق في حياتهم الشخصية والمهنية. من خلال توفير مسارات تعلم مرنة يسهل الوصول إليها ومنخفضة التكلفة، تبقى ’كورسيرا‘ ملتزمة بلعب دور حاسم في سد الفجوات في المهارات وتمكين الجيل القادم من المواهب المصرية من المشاركة بفعالية في عصر الاقتصاد الرقمي".



وتحتل مصر المرتبة 61 عالمياً في تقرير المهارات العالمية 2023، وتضم منصة "كورسيرا" حالياً أكثر من 2.2 مليون متعلم من مصر، ويبلغ متوسط عمر المتعلمين 28 عاماً، 36٪ منهم نساء، و 68٪ يتابعون تعلمهم على الأجهزة المحمولة. وشهدت المنصة زيادة ملحوظة في معدلات تسجيل المتعلمين من مصر لنيل الشهادات الاحترافية من المنصة بنسبة 23% تزامناً مع إقبال المزيد منهم على الشهادات التي تؤهلهم لشغل وظائف رقمية.