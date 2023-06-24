أضرار ذبح الاضاحي في الشوارع

أيام قليلة ويهل علينا عيد الأضحى المبارك، وفيه يحرص المسلمون على شراء الاضاحي لذبحها وفقًا لما حثنا عليه الدين الاسلامي بإعتبارها سُنة عن نبينا محمد" صلى الله عليه وسلم".

ويعد ذبح الاضاحي من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، وبالتالي يسعى المسلمين إلى ذلك لنيل رضا الله والتي تعد من شعائر الاسلام.

ولكن خلال فترة عيد الاضحى تنتشر ظاهرة إجتماعية وهي الذبح في الشوارع والطرقات حيث يسعى البعض إلى ذلك دون اللجوء إلى الاماكن المخصصة لذبحها.

ولكن يمكن القول، أن هناك بعض الاضرار التي تنتج نتيجة ذبح الاضاحي في الشوارع ترصدها "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي:

انتشار الروائح الكريهة للدماء

انتشار الامراض والبكتيريا

انسداد وتدمير شبكات الصرف الصحي مما يؤدى إلى ارتفاع منسوب المجارى.

تؤثر انتشار ظاهرة شوادرعرض بيع الخراف والعجول فى الشوارع على البيئة حيث يتراكم روث ومخلفات البهائم ومخلفات عمليات البرسيم والعلف وغيرها.

تنتشر ظاهرة الكلاب الضالة والمسعورة والقطط والحشرات الزاحفة والطائرة من الذباب والبعوض بأماكن مخلفات الذبح فى الشوارع، مما يؤثر سلبًا على الصحة العامة للمواطنين.

عقوبة الذبح في الشوارع

وقد يصل عقوبة الذبح في الشوارع من 10 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه، إذ تشكل لجان متخصصة في هذا الشأن لعمل محاضر للمخالفين.

ووفقًا للقانون فإنه يُطبق على محال الجزارة القانون 281 لسنة 1994 والقانون 53 لسنة 1966 الذي ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.