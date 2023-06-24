انحسار التضخم ينقذ أمريكا من وقوع اقتصادها

توقعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، تراجع احتمالات وقوع الاقتصاد الأميركي في دائرة الركود بالنظر إلى مرونة سوق العمل وانحسار التضخم، وفق سكاي نيوز عربية.

وقالت يلين في مقابلة مع وكالة بلومبرغ: "لن أقول إنه لا توجد مخاطر لأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يشدد السياسات"، في إشارة إلى قيام البنك المركزي الأميركي برفع معدلات الفائدة عشر مرات منذ مارس 2022، مع احتمالات إقدامه على رفع الفائدة مجددًا.

وأشارت إلى الحاجة لخفض الإنفاق حتى يمكن السيطرة على التضخم.

وأكدت الوزيرة أن المؤشر الرئيس للأسعار، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، "مرتفع للغاية".

وأضافت: "التضخم انخفض في الواقع كثيرًا، وسوف يستمر في التراجع"، وأرجعت أسباب ذلك جزئيًّا إلى التعديلات التي يشهدها سوق العقارات.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول قد قال في كلمة أمام الكونغرس الأميركي إنه يتوقع أن يرفع البنك المركزي الفائدة بأكبر اقتصاد في العالم قبل نهاية العام الجاري.

وقال باول: "يتوقع جميع المشاركين في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بأنه سيكون من المناسب رفع معدلات الفائدة بعض الشيء بحلول نهاية العام".



