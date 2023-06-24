السعودية مرشحة للفوز بلقب عاصمة التصميم العالمية

أعلنت منظمة التصميم العالمية ترشيح مدينة الرياض للقب عاصمة التصميم العالمية 2026، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وحسب "واس"، فإن هذا الإعلان يأتي بعد منافسة مع عدة مدن عالمية، تأهل منها مدينتان فقط للمرحلة النهائية من المنافسة، التي سوف تعلن نتائجها في شهر سبتمبر القادم.

وأوضحت "واس" أن هيئة فنون العمارة والتصميم قامت بتقديم ملف استضافة حدث "World Design Capital 2026"، لترشيح مدينة الرياض عاصمةً للتصميم العالمية لعام 2026، حيث أن هذا اللقب يُمنح كل عامين، وهو عبارة عن برنامج وفعاليات تصميمية لمدة عام لعرض إنجازات المدن التي تستفيد بشكل فعال من التصميم لتحسين حياة مواطنيها.

وبينت "واس" أن ترشيح الرياض عاصمة التصميم العالمية 2026، يستهدف بناء سمعتها العالمية، بصفتها مركزا رائدا للتصميم والإبداع والابتكار لجذب السياحة والاستثمار وعرض إنجازات المدينة على المستوى الدولي، وأنها جاهزة لاستقبال جميع المنتسبين لقطاع التصميم في العالم والتواصل مع شبكة دولية واسعة الخبرات تتيح للمدن والبلديات والمشاريع الكبرى مشاركة برامج وإستراتيجيات أعمال التصاميم الحضرية والتحولات العمرانية التي نعمل عليها، وكذلك لكسب الاعتراف باستخدام الابتكار في التصميم لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

جدير بالذكر أن تقديم هيئة فنون العمارة والتصميم لملف الاستضافة لـ2026، يعزز تحقيق استراتيجيتها التي تنتهي مرحلتها الأولى في 2025، والتي تعد بمثابة احتفاء وانطلاقة متجددة لأهداف أكثر ستقودها الهيئة لتنمية القطاع، ومن أهدافها "تطوير القطاع، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية المواهب، ومجتمع الابتكار، وتحقيق الاستدامة والتقدير العالمي للقطاع" مما سيسهم في جعل الرياض المكان الذي يجمع كل المصممين في العالم في عام 2026.

كما تهدف منظمة التصميم العالمية "WDO" إلى تعزيز وتطوير نظام التصميم من خلال قدرتها على تحسين جودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتقدم خدماتها لأكثر من 180 منظمة عضواً حول العالم، وتشرك الآلاف من المصممين من خلال برامجها ومبادراتها المبتكرة التي تدعم التصميم من أجل عالم أفضل، حسب "واس".