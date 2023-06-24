مشهد بالقمر الصناعي لحركة الطائرات بمطار جدة باليوم الأخير لوصول الحجاج (فيديو)

كان أمس الجمعة هو آخر يوم لوصول الحجاج للسعودية ،و انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من الأقمار الصناعية تظهر الازدحام المذهل للطائرات المتجهة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، باليوم الأخير لوصول الحجاج.

حركة الطائرات التي تحمل الحجاج

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حركة الطائرات التي تحمل الحجاج و المتجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، من الساعة الـ3 فجرا حتى الـ8 مساء من يوم أمس الخميس.

وظهر عدد كبير من الطائرات التي تُقل الحجاج في اتجاه مطار جدة من كافة الأنحاء، وذلك في اليوم الأخير لوصولهم.

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واكتمل الجمعة، وصول جميع الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة لبدء أداء مناسك الحج، ووصل آخر أفواج حجاج السياحة للسعودية من خلال رحلات الطيران السعودي، حيث اختتمت الخميس شركة مصر للطيران رحلات الجسر الجوى إلى الأراضي المقدسة.

وشهدت المدينة المنورة على مدى الـ24 ساعة الماضية حالة من الزحام المروري واكتظت الشوارع والميادين الرئيسية المحيطة بالحرم النبوي الشريف بآلاف الأتوبيسات وسيارات الأجرة والنقل الجماعي؛ لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة برا وجوا لبدء مناسك الحج.



وأكدت سامية سامي، وكيل وزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن حجاج السياحة وعددهم نحو 16 ألف حاج سيكتمل عقدهم، عقب وصول آخر فوج إلى الأراضى المقدسة غدا، لافتة إلى أن أخر رحلات الحج السياحي مستوى الـ5 نجوم انطلقت اليوم من خلال شركة مصر للطيران، وغدا من خلال الخطوط الجوية السعودية، موضحة أن جميع حجاج السياحة الذين وصلوا للسعودية حتى الآن بخير، وتم تسكينهم في الفنادق والعمائر وفقا لماء جاء ببرنامج الحج الخاص بكل شركة.

وأعلنت اللجان التابعة لوزارة السياحة، حالة الطوارئ والاستعداد القصوى مع انتهاء رحلات سفر حجاج الشركات السياحية إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج هذا العام.

ونشرت الوزارة لجانها في جميع المطارات المصرية والسعودية وميناء نويبع ومنفذ حالة عمار الحدودي بين السعودية والأردن، بالتعاون والتنسيق التام بين الوزارة وغرفة شركات السياحة، وتنفيذا لتوجيهات وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، فقد تم تكليف تلك اللجان بالعمل على مدار الساعة والتدخل الفوري لحل أية مشكلة تواجه حجاج السياحة.

كما تقوم تلك اللجان بالتنسيق التام مع السلطات السعودية لتسهيل وصول الحجاج ونقلهم إلى أماكن إقامتهم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.