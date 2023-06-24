عبدالفتاح السيسي ومحمد بن سلمان.. زعامة عربية تفرض قوتها في المحافل الدولية

علاقات تاريخية لا يمكن أن يعكر صفوها الزمان ولن يستطيع كائن من كان أن يشعل نار الفتنة بين الأشقاء، فمنذ اللحظة الأولى ويعمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعم الأشقاء، خاصة دول الخليج ومنها السعودية، وفي المقابل قدمت السعودية الكثير من الدعم لمصر في أوقات الأزمات، وهذا ما ظهر جليًا من خلال حديث الرئيس السيسي عن دور الأشقاء في الخليج تجاه مصر وإنقاذها في مرحلة حرجة.

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منذ أن تولي الأمير محمد بن سلمان، ولاية العهد بالمملكة العربية السعودية، وهو يقف بجانب الشقيقة مصر، سواء داخليا من خلال الدعم المالي والاستثمارات السعودية على أرض مصر أو في المحافل الدولية، وكذا الرئيس السيسي قالها أكثر من مرة "أمن الخليج من أمن مصر"، بالإضافة إلى التنسيق التام بين مصر والسعودية في كافة المجالات، ما يظهر حالة الإخاء والمحبة بين البلدين شعبا وحكومة.

وتبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الزيارات المتكررة، بالإضافة إلى اللقاءات التي جمعتهما على هامش المؤتمرات العالمية؛ للحديث في الملفات المشتركة بين البلدين، وكذا فتح اَفاق التعاون والاستثمار، الأمر الذي أكد للعالم أجمع مدى الحب الذي يجمع بين الشقيقتين.



لقاءات الرئيس السيسي ومحمد بن سلمان

- فى 18/5/2023 زار الرئيس عبد الفتاح السيسي للسعودية للمشاركة في الدورة الـ٣٢ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة جدة، التقى خلالها الرئيس، بالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالسعودية.

- فى 3/4/2023 زار الرئيس عبد الفتاح السيسي السعودية، واستقبله الأمير محمد بن سلمان، تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

- فى 9/12/2022 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة للسعودية للمشاركة فى القمة العربية الصينية، استقبله الأمير محمد بن سلمان، تناولت المباحثات سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري.

فى 16/7/2022 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة للسعودية للمشاركة في "قمة جدة للأمن والتنمية"، والتي تجمع قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية ،استقبله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

فى 20/6/2022 قام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد السعودية بزيارة لمصر، استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث الجانبان مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول القضايا السياسية الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض والتى تهدف إلى تحقيق الامن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والاسلامية .

في 11/6/2021، قام محمد بن سلمان السيسي ولي العهد السعودي بزيارة لمصر، استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين.

في 30/5/2019 ، زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، السعودية للمشاركة في القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية.

في 26/11/2018، قام الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزير ولي عهد المملكة العربية السعودية بزيارة لمصر، واتفق على تعظيم التعاون والتنسيق المصري السعودي كدعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي، ومواجهة التدخلات الخارجية في الشئون السيادية لدول المنطقة .

في 14/4/ 2018، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة للسعودية للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ 29.

في 4/3/2018، زار الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي، مصر، وتم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين في مجالات مختلفة.

في 19/5/2017، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة للسعودية للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

في 23/4/2017 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة للسعودية، بحث الجانبان أهمية تعزيز التعاون والتضامن العربي للوقوف صفًا واحدًا أمام التحديات التي تواجه الأمة العربية .

في 2/5/2015، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة للسعودية، لبحث التطورات في اليمن، فضلًا عن أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لعدم السماح بالمساس بأمن البحر الأحمر، وتهديد حركة الملاحة الدولية .