احذر اجتفاف الجسم في الصيف

حذرت الطبيبة الروسية تاتيانا فوروبييفا، من اجتفاف الجسم في الصيف، والصداع المرافق له.

وأشارت أن مراعاة مستوى السائل الموصى به في الجسم بمعدل 60-70 مليلتر لكل كيلوغرام من الوزن على تجنب الصداع الناتج عن اجتفاف الجسم (فقدان الجسم لسوائله). أعلنت ذلك الطبيبة تاتيانا فوروبييفا في مقابلة مع وكالة " نوفوستي" في مقاطعة موسكو.

وقالت:" غالبا ما يبدأ الصداع بسبب أن الدم يصبح مع نقص السائل، أكثر لزوجة، ما يعطل عملية دوران الدم في الأوعية الدقيقة".

وأضافت أن الكثير من الناس يعانون مشاكل الصداع في فصل الصيف حيث يكون من السهل التعرض للإصابة بضربة الشمس أو ضربة الحرارة.

وقد تحدث الموقع الإلكتروني لصحيفة "إزفيستيا" الروسية عن طرق تجنب عواقب الطقس الحار. وقال إنه يجب على الناس ارتداء قبعة بيسبول أو باندانا عند التواجد تحت الشمس، كما يجب اختيار أزياء فاتحة الألوان للحيلولة دون الإحماء.

ويفضل كذلك الخروج إلى الشمس بأقل قدر ممكن، ومن ناحية أخرى يجب عدم البقاء لفترة طويلة في غرف خانقة، لأن ذلك قد يسبب صداعا أيضا.

