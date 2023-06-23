أطعمة يجب استبعادها في الجو الحار

قالت أخصائية التغذية يلينا سولوماتينا في مقابلة مع موقع NEWS.ru إنه يجب في طقس الصيف الحار إعادة النظر في نظامك الغذائي المعتاد والتقليل من تناول الوجبات السريعة. وبادئ ذي بدء يجب التخلي عن لحم الخنزير ولحم الضأن ولحم البقر.

ونصحت أخصائية التغذية الروسية يلينا سولوماتينا، بالتخلي عن لحم الضأن في الحر الشديد.

وشددت الأخصائية على أن تلك الأطعمة تطلق كمية كبيرة من الطاقة ويصعب هضمها، ما يؤدي إلى الشعور بالحرارة.

ونصحت بإضافة المزيد من الأسماك والدجاج إلى النظام الغذائي لتحل محل اللحوم الثقيلة، وكذلك تناول المزيد من بروتينات الحليب في الإفطار الصيفي. ومن الأفضل في الصباح طهي مجموعة متنوعة من الطواجن وكعك الجبن وتناول منتجات الألبان المخمرة.

وقالت أن الإنسان يحتاج في المتوسط إلى حوالي 500 غرام من الخضار والفواكه يوميا ، لكن يُنصح بالامتثال لهذه القاعدة على مدار السنة، وليس فقط في الموسم الحار.